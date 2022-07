Prédiction des prix des crypto-monnaies : Shiba, Polygon et Bitcoin – American Wrap 19 juillet | Cryptomonnaie

C’est pourquoi MATIC est sur une série de victoires

Alors que MATIC a connu un déclin rapide au premier semestre 2022, aux côtés d’autres altcoins, il y a depuis eu un pic d’activité en chaîne sur le réseau Polygon. MATIC a récupéré ses pertes et les mesures clés sur le réseau Polygon indiquent une poursuite de la tendance haussière de l’altcoin.

Shib Inu Prix Prediction: Une véritable course haussière ou le piège à traders ultime

La tendance à la hausse actuelle du prix du Shiba Inu semble être très turbulente, car les traders sont rejetés près de la zone de 0,00001200 $. En observant les techniques, il apparaît que le mouvement de tendance haussière fait partie d’une structure corrective. Si les données techniques sont correctes, le prix SHIB pourrait rediriger vers le sud vers les plus bas mensuels à 0,00000978 $, et si ce niveau ne peut pas tenir comme support, un nouveau test du plus bas de 0,00000800 $ de juin est probable.

Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : faire du profit ou rechercher du profit

Le marché de la cryptomonnaie continue de faire des gains impressionnants. Toutes les configurations commerciales haussières doivent être gérées en toute sécurité pour assurer une gestion saine des risques. Bitcoin monte de manière turbulente, ce qui soulève des questions sur la force haussière. Ethereum profite de la configuration commerciale haussière de lundi. Les positions ouvertes doivent être gérées en toute sécurité. Le XRP de Ripple reste dangereux alors que les traders reviennent dans un canal de tendance hebdomadaire descendant.