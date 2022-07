Shib Inu Prix Prediction: Une véritable course haussière ou le piège à traders ultime | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a franchi une brèche mais ne parvient pas à clôturer au-dessus des sommets précédents

L’indice de force relative affiche une divergence baissière subtile.

L’invalidation de la thèse baissière est une violation supérieure à 0,00001437 $.

Le prix du Shiba Inu montre une congestion au milieu de la tendance haussière actuelle. La possibilité d’une autre baisse de 20 à 30 % est maintenant sur la table.

Le prix du Shiba Inu fait face à un nouveau bouleversement.

La tendance à la hausse actuelle du prix du Shiba Inu semble être très turbulente, car les traders sont rejetés près de la zone de 0,00001200 $. En observant les techniques, il apparaît que le mouvement de tendance haussière fait partie d’une structure corrective. Si les données techniques sont correctes, le prix SHIB pourrait rediriger vers le sud vers les plus bas mensuels à 0,00000978 $, et si ce niveau ne peut pas tenir comme support, un nouveau test du plus bas de 0,00000800 $ de juin est probable.

Le prix du Shiba Inu se négocie actuellement à 0,00001211 $. L’indice de force relative fournit des indices subtils qui confondent un scénario potentiel de tendance à la baisse. Le graphique de 12 heures montre une divergence baissière entre le plus haut du 26 juin, le plus haut du 10 juillet et la plus récente rupture du niveau de 0,00001200 $. C’est peut-être le seul indice sur lequel s’appuyer comme cause probable d’une future vente de 20 à 30 %.

Les traders doivent s’attendre à plus de chasses à la liquidité déguisées en une tendance haussière dans l’action des prix aussi élevée que 0,00001300 $. L’invalidation de la tendance baissière est une rupture du sommet du swing du 13 mai à 0,00001437 $. Une violation de cette barrière entraînerait une véritable tendance à la hausse ciblant 0,00002492 $, entraînant une augmentation de 112 % par rapport au prix actuel du Shiba Inu.