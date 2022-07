Prédiction des prix d’ondulation : comment un prix XRP de 0,20 $ peut encore être sur la table | Cryptomonnaie

Le prix XRP de Ripple entre en contact avec un important canal de tendance Elliot Wave.

Les médias sociaux sont dans une frénésie à propos des ventes du jeton XRP par le co-fondateur de Ripple, Jed McCaleb.

L’invalidation de la thèse baissière reste une brèche au-dessus de 0,47 $.

Le prix du XRP de Ripple évolue à l’unisson avec le reste du marché, les investisseurs ayant assisté à une hausse de 20 % depuis le 11 juillet. Pourtant, le prix du Ripple pourrait encore baisser si les données techniques sont correctes.

Le prix XRP de Ripple fait face à des turbulences

Le prix XRP de Ripple a récemment été étiqueté sur Elliot Wave Trend Channel (EWTC). Les praticiens d’Elliot Wave tels que Robert Prechter attesteront qu’être l’un des premiers traders du prix XRP est risqué pour deux raisons. Premièrement, la tendance haussière actuelle est très bruyante et ne présente pas de vague d’impulsion claire. Deuxièmement, la rupture de l’EWTC descendant est une question sérieuse pour les opérateurs d’argent intelligent qui envisagent de réintégrer un éventuel court-circuit.

Si les données techniques sont correctes, le premier nouveau swing bas pourrait être un énorme piège à traders pour le prix XRP. Les cibles pour une autre baisse se situent entre 0,15 $ et 0,20 $. Pourtant, comme le récent rallye de 20% est toujours intact, les traders doivent se méfier de placer un short précoce pour le moment. Recherchez un bas plus bas, après l’établissement d’un bas plus haut, ou un rejet-retest-et-chute classique de l’EWTC.

Graphique XRP/USDT sur 12 heures

Le sentiment du marché a également connu un changement significatif. Les médias sociaux sont dans une frénésie en tant qu’analyste réputé » Peter Brandt a qualifié la crypto-monnaie XRP de « poubelle » en réponse à un tweet sur les ventes du co-fondateur de Ripple, Jed McCaleb. » Felipe Erazo – Gestionnaire et analyste des médias sociaux @FX-Street

Tweet d’origine

Une fois combinées, les étoiles pourraient s’aligner pour une baisse supplémentaire de 40% du prix XRP. Pourtant, être un traders précoce est déconseillé pour le moment. L’invalidation de la thèse baissière se situe au-dessus de 0,47 $. Si les haussiers peuvent franchir ladite barrière, ils pourront peut-être remonter vers 0,58 $, ce qui entraînera une augmentation de 90 % par rapport au prix XRP actuel.