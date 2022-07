Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : faire du profit ou rechercher du profit | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin monte de manière turbulente, ce qui soulève des questions sur la force haussière.

Le prix Ethereum profite de la configuration commerciale haussière de lundi. Les positions ouvertes doivent être gérées en toute sécurité.

Le prix XRP de Ripple reste dangereux alors que les traders reviennent dans un canal de tendance hebdomadaire descendant.

Le marché de la cryptomonnaie continue de faire des gains impressionnants. Toutes les configurations commerciales haussières doivent être gérées en toute sécurité pour assurer une gestion saine des risques.

Le prix du Bitcoin suit les techniques

Le prix du bitcoin, au moment de la rédaction, se vend aux enchères à 22 662 $. Les traders ont réussi à invalider la formation persistante du triangle pour commencer la troisième semaine de juillet. La thèse haussière de la semaine dernière mentionnait la probabilité d’une brèche de 22 000 $. Pourtant, l’ascension n’a pas été facile. Il y a eu une congestion notable au milieu de la pente de 9% depuis le week-end pour le prix BTC, ce qui soulève des questions sur la force globale du marché.

Le prix du Bitcoin devrait continuer à augmenter car les données techniques montrent des plus bas plus élevés établis sur le graphique de 12 heures. De plus, le prix du BTC a établi sa valeur marchande la plus élevée en plus d’un mois. Pourtant, une rupture de l’extrémité inférieure du canal parallèle nouvellement trouvé pourrait être un indicateur précoce pour que les haussiers commencent à prendre des bénéfices. Les objectifs pour le prix BTC restent à 23 657 $ et 25 750 $.

Graphique BTC/USD sur 12 heures

L’invalidation de la tendance haussière est une brèche sous le canal actuellement positionné à 21.448$. Si le niveau d’invalidation ne peut pas maintenir le support, les baissiers pourraient rediriger vers le sud, ciblant 17 000 $, ce qui entraînerait une baisse de 25 % par rapport au prix actuel du Bitcoin.

Le prix Ethereum est en profit

Le prix Ethereum est en profit après la configuration commerciale haussière de lundi. Les traders ont enregistré un bénéfice de 10% alors que le prix de l’ETH continue de monter en escalier. Pourtant, l’indicateur de volume montre une augmentation des transactions sans beaucoup de mouvement de prix. Cela pourrait être une preuve précoce d’épuisement haussier. Ainsi, les traders qui ont participé à la configuration commerciale de lundi devraient envisager de déplacer leurs stop loss pour atteindre le seuil de rentabilité.

Le prix Ethereum se vend actuellement aux enchères à 1 528 $. Le troisième objectif haussier est à 1 780 $, mais le niveau d’invalidation reste à 1 304 $. Pour la sécurité de nos lecteurs, il est recommandé de déplacer le risque jusqu’au seuil de rentabilité. N’oubliez pas qu’une violation de 1 304 $ mettrait en place un scénario baissier ciblant 980 $, entraînant une baisse de 35 % par rapport au prix actuel d’Ethereum.

Graphique ETH/USDT sur 3 heures

Le prix d’ondulation est dans une situation effrayante

Le prix XRP de Ripple s’est rétracté dans un canal de tendance Elliot Wave descendant. L’action des prix XRP ressemble aux critères de la vague 4, ce qui indique que Ripple pourrait se préparer pour une autre baisse de la vague 5.

Le prix d’ondulation a augmenté de 18 % en escalier depuis le 11 juillet. L’inclinaison congestionnée pourrait être une indication de mains faibles sur le marché. L’indicateur de profil de volume contredit cette idée car il n’y a pas de changement significatif dans les transactions moyennes pendant le rallye. Ainsi, les haussiers devraient envisager de rechercher de meilleures opportunités d’achat sur le marché.

Graphique XRP/USDT sur 12 heures

Une courte opportunité proposée pourrait se présenter pour ceux qui sont prêts à prendre un risque chronophage. Recherchez les signaux de vente classiques ou l’incapacité à maintenir la pente de la tendance haussière actuelle. Visez 0,20 $ et moins. L’invalidation de la thèse baissière sera une brèche à 0,47 $. Dans ce cas, les traders devraient immédiatement libérer leurs positions car le prix du XRP pourrait grimper jusqu’à 0,68 $, entraînant une augmentation de 90 % de la valeur marchande.