C’est pourquoi MATIC est sur une série de victoires | Cryptomonnaie

MATIC pousse vers la résistance de 1 $ avec de nouvelles mises à jour de développement dans l’écosystème Polygon.

Alors que MATIC a subi une baisse rapide au premier semestre 2022, l’altcoin a rapidement récupéré ses pertes, affichant des gains de 63 % au cours de la semaine dernière.

L’activité des adresses sur le réseau MATIC a explosé, montrant une divergence par rapport à la tendance des prix de l’altcoin.

Alors que MATIC a connu un déclin rapide au premier semestre 2022, aux côtés d’autres altcoins, il y a depuis eu un pic d’activité en chaîne sur le réseau Polygon. MATIC a récupéré ses pertes et les mesures clés sur le réseau Polygon indiquent une poursuite de la tendance haussière de l’altcoin.

La grande pause de MATIC après des mois de déclin

Le réseau Polygon et son jeton MATIC ont fait la une des journaux en raison d’un pic d’activité de développement, d’une migration de projets de l’écosystème Terra vers la solution de mise à l’échelle Ethereum et de l’explosion des métriques en chaîne. Après un mois de baisse, MATIC a récupéré ses pertes et les analystes ont fixé 1 $ comme objectif haussier pour l’altcoin.

L’euphorie qui a entouré Polygon a atteint son apogée le 18 juillet, lorsque le prix MATIC a atteint 0,90 $. La plate-forme d’intelligence de données cryptomonnaies Santiment a indiqué que la hausse du prix MATIC est cohérente avec son activité en chaîne.

L’activité d’adressage sur le réseau Polygon est restée élevée et a déclenché un rallye. Au départ, il y avait une accumulation d’activité d’adresse et la métrique a révélé une divergence par rapport à l’action des prix de l’altcoin. Cela a changé avec le rallye des prix de MATIC. Suite à l’augmentation de l’activité en chaîne, MATIC a connu une cassure.

Activité d’adresse dans le réseau Polygon

Les transactions de baleines sur le réseau MATIC ont augmenté régulièrement, ce qui est considéré comme un bon signe pour les détenteurs du réseau Polygon. L’augmentation de l’activité des grands investisseurs de portefeuille s’est traduite par un pic de la domination sociale de l’altcoin au cours des derniers jours.

MATIC Domination sociale

Les analystes prédisent la poursuite de la tendance haussière de MATIC

BigCheds, un analyste crypto pseudonyme a évalué la tendance des prix MATIC et a identifié 1,15 $ et 1,30 $ comme les deux prochains objectifs haussiers pour l’altcoin.

Tableau des prix MATIC-USDT

Les analystes de Netcost-Security ont identifié des niveaux de prix clés dans la tendance des prix MATIC. Pour savoir où MATIC se dirige ensuite, regardez cette vidéo :