Ethereum est très bon marché avant la fusion, selon un analyste | Cryptomonnaie

La valeur d’Ethereum était de 826 $ en 2017, et les analystes affirment que la croissance exponentielle et l’innovation pourraient faire grimper la valeur de l’altcoin.

L’écosystème Ethereum continue d’attirer les développeurs, les cas d’utilisation et l’exposition médiatique, et il y a de la place pour une croissance du prix des ETH.

Les analystes affirment qu’Ethereum est très bon marché et que les baisses du prix de l’altcoin sont attrayantes pour les acheteurs de scoops ETH.

Le prix d’Ethereum est actuellement sous-évalué et très bon marché, avant la transition de la preuve de travail à la preuve de participation, affirment les analystes qui pensent que la valeur d’Ethereum se multipliera plusieurs fois au cours des prochains mois après la fusion.

Le prix d’Ethereum va exploser après la fusion, selon les analystes

Ethernaz, un analyste crypto pseudonyme et passionné de NFT, a évalué la récente pompe crypto et l’a comparée aux marchés haussiers précédents. Alors que les analystes regardent généralement l’histoire pour prédire exactement ce qui va se passer, Ethernaz soutient que le cycle actuel est différent de la période précédente.

Les investisseurs s’attendent à un piège haussier après le premier sommet de cycle et à un double sommet comme la plupart des cycles. Ethernaz soutient que les investisseurs peuvent assister à un triple sommet dans le cycle en cours et à une reprise en forme de V comme le S&P 500.

Le pic d’Ethereum dans le cycle 2017 était de 826 $ et en 2021, il était de 4 850 $. Ethereum a connu une innovation technologique massive au cours des quatre dernières années et la valeur de l’écosystème a été multipliée par plus de six. Ethernaz soutient qu’Ethereum est actuellement sous-évalué et très bon marché en raison de l’activité de développement dans le réseau altcoin. Le nombre croissant de dApps et de développeurs dans l’écosystème implique que la valeur de l’ETH est bien supérieure à 6 fois son sommet du cycle de 2017.

Depuis que le calendrier de fusion est devenu public, l’activité commerciale sur le réseau Ethereum a augmenté. Luke Martin, un hôte de podcast crypto, pense que la récente hausse des prix d’Ethereum était une réponse à la nouvelle de la fusion imminente.

Les résultats du testnet Goerli aideront les développeurs à déterminer si la fusion sera mise en ligne dans les délais ou si des retards sont attendus. Haseeb Qureshi, expert en crypto VC, pense qu’Ethereum Merge serait retardé.

Le prix Ethereum poursuivra sa tendance haussière

Les analystes ont évalué la tendance des prix d’Ethereum et ont estimé que l’altcoin pourrait poursuivre sa tendance à la hausse. Le prix d’Ethereum atteindra probablement le niveau de 1 700 $, malgré sa forte corrélation avec Bitcoin. La corrélation entre Ethereum et Bitcoin est de 0,93, et une baisse du prix du BTC devrait augmenter la pression sur l’altcoin. Cependant, BigCheds, un analyste crypto de premier plan, affirme que le prix Ethereum a le potentiel d’atteindre 1 700 $ dans la tendance haussière actuelle.

Pour les niveaux de prix et plus d’informations sur la tendance d’Ethereum, regardez cette vidéo :