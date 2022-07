Bitcoin est pour des milliards : Fedimint sur la mise à l’échelle de BTC dans le sud du monde | Cryptomonnaie

« Bitcoin est pour des milliards, pas pour des milliardaires », une expression inventée pour la première fois par la chercheuse en investissement Lyn Alden, pourrait bientôt devenir une réalité, selon Fedimint.

Le protocole qui vise à faire évoluer Bitcoin (BTC) tout en le rendant plus privé, a été soutenu par un tour de table de 4,2 millions de dollars pour l’application Fedi.

Cointelegraph a parlé à Obi Nwosu, co-fondateur et PDG de Fedi, du « groupe incroyable de personnes inspirantes avec lesquelles nous travaillons pour soutenir leurs activités visant à accroître les libertés de certaines des régions les plus opprimées du monde », et pourquoi le L’application mobile Fedi pourrait résoudre les problèmes liés à la mise à l’échelle, à la garde et à la confidentialité.

Lyudmyla Kozlovska, directrice de l’Open Dialogue Foundation – qui se concentre sur le support aux personnes dans l’Europe post-soviétique – Farida Bemba Nabourema, une militante togolaise des droits de l’homme, et Fadi Elsalameen, président du Projet de sécurité palestinien et membre du Foreign Policy Institute de la Johns Hopkins School of Advanced International Studies, soutiennent le développement de l’application Fedi et son impact dans les pays du Sud et les économies émergentes.

En bref, l’application de portefeuille Fedi connecte les utilisateurs aux « fédérations » de Fedimint. Le protocole Fedimint (qui tire son nom de « fédéré » et « mint ») utilise la technologie multi-signature (multisig) et des membres de la communauté de confiance appelés « gardiens ».

Comment les « fédérations » de Fedimint se combinent. Source : Twitter

Nwosu a déclaré à Cointelegraph que Fedi espère avoir le plus grand impact sur ceux situés dans le sud du monde, et que l’entreprise est « particulièrement bien placée pour aider, c’est pourquoi nous mettrons un accent particulier sur le déploiement dans ces communautés ».

Farida Nabourema, une militante togolaise des droits de l’homme, a expliqué à Cointelegraph que dans les « régions pauvres du monde », l’acquisition d’un portefeuille matériel est presque impossible. Les distributeurs de portefeuilles matériels, notamment Ledger, ColdCard et Trezor, ne sont pas présents sur le continent africain, malgré le fait que « l’Afrique a le taux d’adoption à la croissance la plus rapide et que le Togo, par exemple, figurait parmi les 10 premiers pays ayant l’adoption la plus rapide par habitant. sur le rapport Chainalysis 2021. »

L’application Fedi pourrait contribuer à résoudre ces problèmes, permettant une plus grande exposition au Bitcoin en Afrique, a poursuivi Nabourema :

Fedimint résout beaucoup de nos problèmes dans un seul système. Il nous offre une couche de sécurité supplémentaire pour garder l’achat et la propriété de bitcoins totalement décentralisés, anonymes et offre une couche supplémentaire de propriété.

Nabourema précise que la «méthode du portefeuille fédéré» s’inspire des méthodes d’épargne traditionnelles utilisées en Afrique et sur les marchés émergents des Caraïbes et d’Amérique latine. Connus sous le nom de « tontine » en Afrique de l’Ouest francophone, de « sousou » au Nigéria ou de « zu-zu » à Trinité-et-Tobago, ces outils d’épargne communautaire aident des milliers de personnes à planifier leur avenir. C’est l’une des plus anciennes technologies d’épargne peer-to-peer :

Ce modèle a aidé des millions de personnes, en particulier des femmes qui étaient traditionnellement exclues du système bancaire pour financer leurs entreprises, les études de leurs enfants, acquérir des propriétés entre autres.

Fedimint utilise cette approche de financement soutenue par la communauté, mais utilise une monnaie décentralisée et immuable, à savoir le Bitcoin. « De plus, Fedimint ajoute une couche supplémentaire de sécurité et, plus important encore, de confidentialité, car les dépositaires peuvent garder le montant qu’ils possèdent totalement privé des autres », souligne Nabourema.

Nourou, le fondateur de Bitcoin Sénégal – une campagne d’adoption populaire de Bitcoin située dans la ville peuplée de Dakar en Afrique de l’Ouest – a déclaré à Cointelegraph que l’approche soutenue par la communauté de Fedimint reflète la façon dont certains passionnés de Bitcoin gèrent des nœuds.

Néanmoins, la manière dont les groupes de membres de la communauté de confiance appelés « gardiens » interagissent avec Bitcoin en utilisant Fedi reste floue à ce stade et pourrait présenter des risques, a-t-il expliqué :

Dans ce cas, les tuteurs auraient plus de pouvoirs que les autres sur le réseau, ce qui pourrait créer des problèmes de centralisation. De plus, il pourrait y avoir un risque que certaines personnes abusent de leurs responsabilités élevées.

Nwosu a expliqué que « Fedimint est un protocole de garde fédérée qui complète le protocole monétaire Bitcoin et le protocole de paiement Lightning pour fournir une solution complète pour détenir, utiliser et sécuriser Bitcoin à l’échelle mondiale ». La garde communautaire est un tout nouveau développement dans le protocole Bitcoin tandis que le multisig, (dans lequel deux signataires ou plus sont nécessaires pour déplacer Bitcoin), existe depuis près d’une décennie.

Bien que l’Afrique soit un candidat clair pour la mise à l’échelle du Bitcoin et les avancées soutenues par la communauté, Nwosu a déclaré à Cointelegraph que Leopoldo Lopez, le chef de l’opposition vénézuélienne qui a cofondé le parti politique Primero Justicia en 2000, a également manifesté son intérêt. Apparemment, la solution proposée par Fedi pourrait « répondre à grande échelle aux besoins des habitants d’Amérique latine ».

Nabourema a conclu que Fedimint sera « une bouée de sauvetage pour des millions de citoyens vivant dans les pays en développement et surtout ceux qui sont confrontés à un autoritarisme brutal de la part de leur gouvernement qui a tendance à contrôler leur argent et la façon dont ils l’utilisent ».