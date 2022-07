Évaluer la possibilité d’un recul du prix d’Ethereum à 1 284 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum montre des sentiments mitigés alors qu’il rencontre l’obstacle de 1 543 $.

Bien qu’un pic à environ 1 700 $ puisse ou non survenir, un retracement à 1 284 $ semble probable.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 1 700 $ invalidera la thèse baissière de l’ETH.

Le prix d’Ethereum est en hausse exponentielle depuis le 13 juillet et a atteint l’un des deux niveaux significatifs. Un retracement vers des niveaux de support stables est nécessaire avant que l’ETH ne franchisse le prochain obstacle.

Prix ​​​​Ethereum pour en faire plus après une pause

Le prix d’Ethereum a gagné 63% au cours des cinq derniers jours et est actuellement aux prises avec l’obstacle de 1 543 $. Cependant, les investisseurs désireux d’investir doivent maintenant faire attention car les chances d’un retracement sont élevées.

Après une telle expansion, le prix d’Ethereum a atteint l’obstacle de 1 543 $ mais a du mal à établir un biais directionnel. Cette indécision est due à la pression à la vente des premiers investisseurs réservant des bénéfices et à la pression à l’achat des derniers haussiers.

Bien qu’il y ait une chance que l’ETH augmente plus haut, la hausse est limitée à 1 700 $. Un retracement semble plausible et probable après un mouvement explosif observé entre le 13 juillet et le 19 juillet.

Par conséquent, les investisseurs doivent être préparés à un recul vers la barrière de support de 1 284 $, où les acheteurs pourraient revenir pour récupérer Ethereum à un prix réduit.

Graphique ETH/USDT sur 4 heures

D’un autre côté, si le prix d’Ethereum ne parvient pas à rester au-dessus du niveau de 1 284 $, cela signalerait un mouvement potentiel vers le point médian de la fourchette à 1 080 $. Cependant, si l’ETH produit un chandelier quotidien au-dessus de 1 700 $ et le transforme en un niveau de support, la thèse haussière sera invalidée.

Un tel développement pourrait voir le prix d’Ethereum atteindre le niveau psychologique de 2 000 $ ensuite.