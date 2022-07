La tentative de Bitcoin de briser la tendance baissière | Cryptomonnaie

Le bitcoin a augmenté de 2,9 % lundi, terminant la journée autour de 21 500 $ et continuant de tester le niveau de 22 000 $ mardi matin. Jusqu’à présent, nous assistons à une intensification des ventes alors que les acheteurs poussent le prix dans la zone 23K.

Ethereum a bondi de 9,9% à 1480 $ et est déjà au-dessus de 1500 $ dans les échanges de mardi matin. La hausse de ces derniers jours est presque le miroir de la baisse du 10 au 18 juin.

À l’exception du XRP, qui est en baisse de 1,5 %, les principaux altcoins ajoutent entre 0,6 % (BNB) et 4,3 % (Solana). La capitalisation totale du marché de la cryptomonnaie, selon CoinMarketCap, a augmenté de 2 % du jour au lendemain pour atteindre 1,02 billion de dollars.

Bitcoin rencontre une résistance accrue à son approche de moyenne mobile simple sur 50 jours. Cette ligne agit souvent comme un indicateur d’une tendance à court terme sur les marchés. Notamment, le Nasdaq100 s’est vendu à profusion lundi soir pour grimper au-dessus de sa ligne mais a clôturé la journée en dessous.

Jusqu’à présent, la dynamique du marché suggère une tendance baissière continue dans les secteurs des investisseurs particuliers et des médias les plus étroitement surveillés des marchés financiers.

Néanmoins, il convient de noter qu’Ethereum a réussi à dépasser sa moyenne sur 50 jours, alors que l’indice du dollar perd pour la troisième séance de bourse consécutive, indiquant une timide reprise de la demande d’actifs risqués.

L’indice de peur et de cupidité de la crypto-monnaie a grimpé de 10 points à 30, son plus haut niveau depuis le 11 avril et s’éloignant du territoire de la « peur extrême » vers la « peur ».

Un rapport de juin de Coinbase indique que les spéculateurs étaient à l’origine de la chute du marché de la cryptomonnaie, en empruntant massivement. De plus, selon Arcane Research, les mineurs ont vendu environ un quart de leurs avoirs en bitcoins le mois dernier pour couvrir les frais de fonctionnement. Dans le même temps, les détenteurs à long terme de bitcoin ne le vendent presque jamais.

L’ancien haut dirigeant de Blackrock, Edward Dowd, a déclaré qu’avec le temps, Bitcoin pourrait dépasser l’or en raison de ses caractéristiques uniques, telles que la facilité de transaction, la transparence et la décentralisation.