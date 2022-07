Comment échanger ce signal d’achat contre le prix du Shiba Inu avant un mouvement explosif à 0,0000154 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu traverse un fanion haussier, indiquant la poursuite d’une tendance haussière.

Les investisseurs peuvent s’attendre à une hausse de 34 % à 0,0000154 $ si les obstacles intermédiaires sont franchis.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous du niveau de support de 0,0000095 $ invalidera la thèse haussière de SHIB.

Le prix du Shiba Inu montre une cassure à partir d’une configuration haussière, signalant une affinité pour grimper plus haut. De plus, SHIB est dans la position idéale pour capitaliser sur la prochaine étape qui se traduira probablement par un mouvement explosif.

Le prix du Shiba Inu est prêt à gronder

Le prix du Shiba Inu traverse un schéma de continuation connu sous le nom de fanion haussier. Cette formation technique contient un mât et un fanion.

Le mouvement explosif de 34 % dont SHIB a été témoin entre le 19 et le 25 juin a formé le mât du drapeau et la consolidation sous la forme de dépressions plus élevées et de sommets plus bas forment un fanion. Cette formation technique prévoit une hausse de 34 % à 0,0000154 $, obtenue en ajoutant la hauteur du mât au point de rupture à 0,0000116 $.

Fait intéressant, le prix du Shiba Inu a franchi la ligne de tendance supérieure du fanion et a produit un chandelier quotidien au-dessus à environ 0,0000116 $, signalant une cassure. Par conséquent, ce signal haussier est validé, mais les investisseurs doivent attendre une confirmation secondaire qui arrivera après que SHIB aura retesté avec succès le fanion comme support de retour.

Si ce nouveau test se confirme, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du Shiba Inu atteigne son objectif à 0,0000154 $, en particulier après avoir surmonté l’obstacle intermédiaire à 0,0000139 $.

Graphique SHIB/USDT sur 4 heures

Alors que les choses semblent simples pour le prix du Shiba Inu, une rentrée dans le fanion indiquera une faible pression d’achat. Dans un tel cas, si SHIB produit un chandelier quotidien proche du niveau de support de 0,0000095 $, cela invalidera la thèse haussière de SHIB.

Ce développement pourrait encore voir le prix du Shiba Inu revoir la barrière de 0,0000082 $.