RUNE pompe 18 % alors que THORChain désactive les jetons non natifs | Cryptomonnaie

Les variantes basées sur BEP-2 et ERC-20 sont remplacées par le jeton RUNE natif mis à niveau après le réseau principal tant attendu de THORChain à la fin du mois dernier.

Échange inter-chaînes et réseau de preuve de liaison THORChain a enfin activé le killswitch qui mettra progressivement fin à la prise en charge des variantes BEP-2 et ERC-20 du jeton RUNE.

BNB.RUNE et ETH.RUNE, également connus sous le nom de jetons IOU, sont remplacés par le jeton RUNE mis à niveau et entièrement natif après le réseau principal tant attendu de THORChain à la fin du mois dernier.

À l’avenir, ces jetons perdront progressivement de leur valeur au cours des 12 prochains mois, car le projet vise à favoriser l’adoption de sa variante entièrement unifiée de RUNE, permettant une meilleure interopérabilité des actifs.

Les utilisateurs qui détiennent leurs jetons IOU lors de modifications centralisées verront leurs jetons automatiquement mis à niveau vers la nouvelle RUNE native. Ceux qui conservent leurs jetons dans des portefeuilles privés doivent créer un nouveau portefeuille pris en charge par THORChain, puis cliquer sur un bouton de mise à niveau pour effectuer le changement.

L’équipe THORChain a déclaré via Twitter le 18 juillet que killswitch sera mis en ligne au bloc 6500000 et que les taux de change 1: 1 « réduiront linéairement à 1: 0 au cours des 12 prochains mois » à mesure que les jetons IOU deviendront sans valeur.

Aujourd’hui, les BEP-2 et ERC-20 $RUNE killswitch sera activé au bloc 6500000. Les mises à niveau ne seront plus 1:1. Les taux de change descendront linéairement jusqu’à 1:0 au cours des 12 prochains mois. Si vous tenez $RUNE dans un portefeuille en libre-service, assurez-vous que l’adresse de votre portefeuille commence par « thor1… » – THORChain (@THORChain) 18 juillet 2022

L’équipe avait précédemment déclaré dans un article de blog plus tôt cette année que cette décision faisait partie d’une poussée vers une plus grande décentralisation de son réseau, car elle mettait en évidence les problèmes liés à la répartition de IOU RUNE sur deux réseaux distincts :

THORChain est extrêmement strict en n’ayant aucune dépendance à des tiers, préférant tout gérer en interne. Il n’y a pas d’oracles, pas de sécurité délocalisée et pas de dépendance à l’égard des liquidités externes.

« Cependant, BNB.RUNE et ETH.RUNE ont un accès privilégié à la fonction « mint » de la machine d’état. Toute personne présentant ces jetons peut créer une nouvelle RUNE, ainsi que rendre l’état de THORChain dépendant de ces deux réseaux », lit-on dans le billet de blog.

Le passage de THORChain a coïncidé avec un rebond significatif de 18,6 % des prix RUNE à 2,61 $ au cours des dernières 24 heures. La mesure sur une période plus large montre également des signes prometteurs, RUNE ayant gagné 65,9 % au cours des 30 derniers jours, selon les données de CoinGecko. Cependant, RUNE est toujours en baisse de 87,5 % depuis son sommet historique de 20,87 $ du 19 mai de l’année dernière.

En plus de permettre aux utilisateurs d’échanger des actifs par des pools de liquidités sur divers réseaux tels que Binance Smart Chain, Ethereum, Dogecoin et Bitcoin, THORChain prend également en charge le trading d’actifs synthétiques, qui sont des dérivés symboliques qui imitent la valeur d’autres actifs tels que les actions et marchandises.

Dans le cadre du réseau principal récemment lancé, le projet vise à fournir des mesures de sécurité et une stabilité du réseau améliorées, une plus grande décentralisation, un nouveau processus de gouvernance, établir de nouvelles intégrations de chaînes, des intégrations de portefeuilles, des implémentations d’agrégateurs et déployer une fonction de rendement unilatérale.