Le prix Avalanche est-il en train de revenir à 30 $ ? | Cryptomonnaie

Le prix des avalanches n’a pas montré de divergence baissière sur l’indice de force relative.

Le prix AVAX a franchi avec succès les moyennes mobiles simples sur 8 et 21 jours.

L’invalidation du scénario de tendance haussière est une brèche en dessous de 16,42 $.

Le prix des avalanches a augmenté de 25 % au cours du week-end. Les bougies baissières récentes doivent être considérées comme une prise de bénéfices plutôt qu’une vente.

Le prix de l’avalanche a plus de potentiel de hausse

Le prix de l’avalanche se négocie actuellement à 22 $, car les baissiers profitent de l’afflux de liquidités lors de la séance de négociation à New York. Depuis le 14 juillet, les traders ont établi une ascension semblable à un coin avec un nouveau sommet mensuel à 24,29 $. Le modèle en coin ne s’accompagne d’aucune divergence baissière sur l’indice de force relative (RSI); il est donc préférable de rester dans la tendance. Ce que de nombreux commerçants de modèles peuvent lire comme une diagonale principale pourrait également être un modèle classique 1-2-1-2 avant qu’un rallye explosif ciblant la zone de prix de 30 $ ne se produise.

Le prix de l’avalanche a pu casser et retester au-dessus des moyennes mobiles de 8 et 21 jours. Lorsqu’il est combiné avec la divergence RSI manquante, AVAX a plus de potentiel de hausse. Le prix de l’avalanche pourrait finir par revenir dans la zone de prix de 19 $ pour saisir la liquidité avant la prochaine hausse. Les commerçants qui cherchent à entrer sur le marché devraient envisager d’attendre un nouveau test de la barrière de 24 $ avant de placer une entrée.

L’invalidation du scénario haussier est une brèche en dessous de 16,42 $. Si les baissiers peuvent reconquérir le point d’invalidation, ils pourront peut-être rediriger vers le sud et cibler 11 $, ce qui entraînera une baisse de 50 % par rapport au prix actuel de l’avalanche.