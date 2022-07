First Mover Asia : BTC grimpe à plus de 22 800 $ ; Le modèle d’évaluation compliqué de DappRadar | Cryptomonnaie

Bitcoin et les principaux altcoins ont poursuivi leur rallye de fin de week-end ; Les NFT sont une classe d’actifs dont la valeur n’est pas encore clairement définie.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix : Bitcoin dépasse 22,8 000 $ ; l’éther dépasse les 1,6 000 $ sur l’optimisme de Merge.

Insights: DappRadar a un modèle d’évaluation compliqué qui ne tient pas suffisamment compte de la vraie valeur des NFT, disent les critiques.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 22 896$ +9,6%

Éther (ETH) : 1 618 $ + 19,7 %

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Polygone MATIQUE +27,3% Plate-forme de contrat intelligente Ethereum EPF +17,5% Plate-forme de contrat intelligente Terre LUNA +16,9% Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Il n’y a pas de perdants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Marchés

S&P 500 : 3 830 -0,8 %

DJIA : 31 072 -0,6 %

Nasdaq : 11 360 -0,8 %

Or : 1 709 $ -0,08 %

Bitcoin monte à plus de 22,8 000 $ ; L’éther dépasse 1,6 000 $

Le bitcoin et d’autres crypto-monnaies majeures ont poursuivi leur rallye tard dimanche, dépassant les 22 800 dollars à un moment donné dans les échanges de lundi au milieu d’un mini-renouveau d’optimisme des investisseurs à propos de l’économie mondiale, du resserrement monétaire de la banque centrale et de la fusion Ethereum plus tard cet été.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait récemment à environ 22 896 $, en hausse de plus de 9 % au cours des dernières 24 heures. Bitcoin est maintenant perché au-dessus de la fourchette de 18 000 $ à 22 000 $ qu’il détient depuis la mi-juin à peu près lorsque la plateforme de trading cryptomonnaie Celsius Network a annoncé qu’elle arrêtait les retraits et Coinbase (COIN) et un certain nombre de sociétés d’actifs numériques ont déclaré qu’elles supprimaient des emplois.

Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, s’en est encore mieux sortie, grimpant récemment de plus de 19 % par rapport à la veille pour s’échanger à environ 1 600 $. Les marchés continuent de regarder avec espoir la transition de Merge de la blockchain Ethereum d’une preuve de travail plus énergivore à un protocole de preuve de participation plus respectueux de l’environnement. D’autres altcoins majeurs ont pris diverses nuances de vert, principalement du côté le plus profond, avec ETC et SAND en hausse de plus de 13% et 10%, respectivement, à un moment donné.

Pourtant, les observateurs du marché craignaient de paraître trop optimistes, compte tenu du contexte de plusieurs mois de hausse de l’inflation, d’incertitude de la banque centrale et de la perspective imminente d’une récession.

« Je suis optimiste à court terme, dans une semaine ou deux, mais après cela, vous devez être prudent car vous avez toujours tous ces vents contraires macroéconomiques », a déclaré Hassan Bassiri, vice-président de la gestion de portefeuille pour la société de gestion d’actifs Arca. Coin Desk. « Et vous n’avez toujours pas de nouveaux capitaux qui affluent dans l’espace. C’est juste que nous échangeons les uns contre les autres. »

Cryptos a suivi la direction générale des actions, qui ont augmenté tôt avant de chuter dans l’après-midi, bien que les principaux indices boursiers aient terminé légèrement dans le rouge pour la journée, le Nasdaq et le S&P 500 axés sur la technologie chutant de 0,8 %. Les baisses sont intervenues en grande partie après que le fabricant d’iPhone et d’ordinateurs Apple a annoncé qu’il réduirait les dépenses et les embauches.

« C’est une période très intéressante sur le marché maintenant », a déclaré Bassiri. « Lorsque les nouvelles d’Apple sont sorties, le marché a immédiatement reculé, il y a donc toujours une forte corrélation avec les marchés traditionnels. Mais la crypto commence à se découpler à court terme. Il est donc très difficile de dire avec beaucoup de compétence ce qui va arriver parce que le marché est très joueur contre joueur. »

Les mauvaises nouvelles sur la crypto continuent

Des nouvelles gênantes ont continué d’affluer de l’industrie de la cryptomonnaie. Le courtier en crypto Genesis Global Trading, une société sœur de CoinDesk, a déposé une réclamation de 1,2 milliard de dollars contre le fonds spéculatif crypto désormais insolvable Three Arrows Capital, selon un dossier judiciaire de 1 157 pages téléchargé par le syndic de faillite Teneo. Le dépôt indique que Genesis Asia Pacific Pte. Ltd., une filiale de Genesis Global, demande un allègement à Three Arrows concernant des actifs de 1,14 milliard de dollars, ainsi que des jetons AVAX et NEAR promis d’une valeur totale de 91,3 millions de dollars.

Et les documents judiciaires ont révélé que Celsius avait un trou de 1,2 milliard de dollars (au minimum) dans son bilan – la société a un passif de 5,5 milliards de dollars (dont 4,7 milliards de dollars représentent les avoirs des clients) et seulement 4,3 milliards de dollars d’actifs, dont une grande partie est illiquide. Bien que la société ait déjà commencé à rembourser sa dette envers les créanciers institutionnels, les investisseurs particuliers ont été laissés dans l’ignorance et subiront probablement le poids de l’échec de Celsius.

Bassiri a déclaré que le rallye de la journée dernière découlait d’une courte compression d’Ethereum. « Si la structure du marché est telle que les gens vendent à découvert et que vous pouvez commencer une courte compression contre eux, cela peut commencer à déclencher des algos dynamiques (algorithmes) et des acheteurs supplémentaires », a-t-il noté. « Vous continuez à voir cela aujourd’hui. »

Il a ajouté: « Ether a une vraie raison de bouger parce qu’il a un catalyseur à venir. »

Connaissances

Le modèle d’évaluation compliqué de DappRadar

Les jetons non fongibles (NFT) sont une classe d’actifs difficile à évaluer. Comme nous en avons déjà discuté, il n’existe tout simplement pas de méthode universellement acceptée pour évaluer les NFT ; trois services différents ont donné trois résultats différents en essayant d’évaluer la collection Starry Night de Three Arrows.

NFT Twitter veut voir la valeur de leur sac collectif de JPG frapper la lune, ils n’étaient donc pas contents que CoinDesk ait utilisé les chiffres de DappRadar pour évaluer le portefeuille de Starry Night à moins de 5 millions de dollars.

Toutes sortes d’accusations ont circulé sur Twitter à propos de la méthodologie de DappRadar, alors à qui mieux parler du fonctionnement réel de DappRadar que Pedro Herrera, le responsable de la recherche de l’entreprise, et Šarunas Simaitis, un consultant qui travaille avec l’entreprise pour développer des initiatives d’apprentissage automatique.

« Je pense que le plus grand défi pour toute modélisation des valorisations NFT sont les opinions », a déclaré Simaitis. « Les gens ont beaucoup d’opinions sur ce que devraient être les évaluations et sur ce qu’il y a réellement. Ils confondent deux choses : les prix et les valeurs, beaucoup.

Les deux ont expliqué que DappRadar utilise un algorithme de régression d’apprentissage automatique qui parcourt toutes les ventes historiques ainsi que les métadonnées et estime un prix du NFT par interpolation.

Bien que cela puisse être considéré comme une prédiction, il s’agit plutôt d’une interpolation du marché et du temps avec un prix cohérent récupéré via l’intelligence artificielle (IA), a déclaré DappRadar dans un briefing par e-mail. Le résultat de l’interpolation des prix est utilisé comme évaluation.

« [The model] commence à tracer une ligne entre le prix des métadonnées et les ventes précédentes pour estimer la valeur marchande potentielle d’un NFT », a déclaré Herrera. « Il commence également à voir à quel point son estimation est différente du prix des ventes précédentes, alors il commence à s’ajuster. »

Difficultés à estimer les prix

Et la réalité est qu’estimer le prix est difficile car c’est une nouvelle classe d’actifs, et chaque collection a des caractéristiques différentes.

« Par exemple, on a l’utilité ; l’autre ressemble plus à un club social exclusif, alors comment évaluez-vous vraiment cela ? C’est un défi, mais à un niveau élevé, c’est ainsi que cela fonctionne », a déclaré Herrera.

Une chose que le modèle recherche, ce sont les événements aberrants qui modifieraient la valeur du marché, comme la vente aux enchères record de Christie l’année dernière pour un CryptoPunk et un Bored Ape.

« C’est un type de vente que notre modèle est, de par sa conception, conçu pour interpréter mal parce que c’est un événement qui change le marché », a déclaré Herrera.

En raison de la nature aberrante de la vente, elle serait pondérée à une cote d’importance inférieure par rapport aux autres données du marché.

Mais alors même que le marché de la cryptomonnaie se remet lentement du crash du mois dernier, DappRadar continue de susciter l’intérêt des commerçants de la classe d’actifs, bien que la mentalité ait changé. Maintenant, il y a une pénurie de liquidités dans le secteur, dit l’équipe DappRadar, parce que tout le monde achète et détient. Ne pas vendre, avec la conviction qu’il y a des jours meilleurs pour les valorisations.

« Je pense que regarder la liquidité peut vous donner une vision un peu à courte vue », a déclaré Simaitis, car de nombreux commerçants attendent que les choses se passent.

Ainsi, les valorisations du marché baissier de 2022 ne seront tout simplement pas les mêmes que celles des bons moments de 2021. Mais, en même temps, ces valeurs se maintiendront-elles lorsque la spéculation mourra ?

« Les NFT maintenant, comme tous les actifs, ont deux valeurs : ils ont la valeur fondamentale et la valeur spéculative », a ajouté Simaitis. « Les gens ne savent pas vraiment quelle est cette valeur fondamentale. »

Événements importants

9 h 30 HKT/SGT (1 h 30 UTC) : procès-verbal de la réunion de politique monétaire de la Banque de réserve d’Australie

10 h HKT/SGT (2 h UTC) : Discours de Michele Bullock, gouverneure adjointe (Système financier) à la Reserve Bank of Australia

16 h HKT/SGT (8 h UTC) : enquête sur les prêts de la Banque centrale européenne