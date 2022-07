Pourquoi le prix Solana laisse les investisseurs incrédules | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a augmenté de 25 % depuis le week-end.

Le prix du SOL a franchi à plusieurs reprises un canal parallèle et a grimpé plus haut, ce qui soulève des questions sur la force de la tendance haussière.

L’invalidation de la thèse baissière plus large est une violation au-dessus de 50,50 $.

Le prix de Solana a des traders incrédules. Pourtant, placer une entrée baissière devrait être stratégique.

Le prix de Solana monte sur des terrains fragiles

Le prix de Solana augmente en escalier pour commencer la troisième semaine de négociation de juillet. La formation à double sommet est susceptible d’être percée dans les prochaines heures. Un pic au-dessus du niveau de prix de 43 $ pourrait déclencher une hausse supplémentaire de 10 à 15 % vers 47 $. Cependant, la structure de la pente haussière signale une faiblesse et une chute de 25 % à 31 $ pourrait se produire.

Le prix de Solana se négocie actuellement à 41 $, les haussiers ayant augmenté de 25 % au cours du week-end. Les commerçants de détail qui ne croient pas à l’élan de la tendance haussière actuelle devraient se méfier de placer une entrée baissière trop tôt, car les opérateurs d’argent intelligent ont des niveaux de liquidité plus élevés dans la fourchette de 44 $ à 47 $. De plus, les traders sont apparus tout en s’appuyant constamment sur un canal parallèle ascendant. Cela pourrait être considéré comme un indice baissier subtil. Néanmoins, les traders doivent rester à l’écart jusqu’à ce que des signaux courts définitifs soient placés dans la zone médiane des 40 $.

Graphique SOL/USDT sur 3 heures

Recherchez des signaux de vente définitifs si et quand le prix de Solana remonte vers 47 $. Les cibles baissières seront de 34 $ et 31 $. L’invalidation de la thèse baissière est une brèche et clôture au-dessus de 50,50 $. Si les traders peuvent conquérir le niveau d’invalidation, ils devraient pouvoir remonter vers 55 $, ce qui entraînerait une augmentation de 35 % par rapport au prix actuel de Solana.