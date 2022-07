Shiba Inu Burn Alert : 1,2 milliard de jetons SHIB détruits en une semaine | Cryptomonnaie

Shytoshi Kusama révèle que la seule exigence pour les brûlures massives de SHIB est un véritable effort communautaire.

1,2 milliard de jetons Shiba Inu ont été brûlés au cours de la semaine dernière, les retirant définitivement de l’approvisionnement en circulation de la pièce meme.

Les analystes pensent que Shiba Inu pourrait poursuivre son rallye malgré la vulnérabilité de la tendance des prix.

Le développeur principal de Shiba Inu, Shytoshi Kusama, a identifié une exigence clé pour une gravure SHIB massive et cette exigence est qu’un véritable effort communautaire est nécessaire pour la mise en œuvre de le burning. Kusama pense que cela pourrait prendre du temps pour que le timing fonctionne parfaitement.

1,2 milliard de pièces Shiba Inu détruites lors d’un incendie de masse

Comme l’a suggéré le chef de projet de Shiba Inu, le taux de combustion de SHIB s’est accéléré et la pièce meme a été témoin de la destruction de 1,2 milliard de jetons au cours de la semaine dernière. Shiba Inu est brûlé à un rythme régulier et l’offre totale en circulation est de 557 000 milliards.

410,3 billions de jetons Shiba Inu ont été détruits depuis la mise en place du mécanisme de gravure basé sur les données de Shibburn. La semaine dernière a été l’une des brûlures les plus rapides; 1,2 milliard de jetons ont été retirés de la circulation et envoyés dans des portefeuilles morts. Cela réduit l’approvisionnement en circulation de la pièce meme.

Shiba Inu émerge comme une pièce de monnaie populaire parmi les baleines

L’écosystème Shiba Inu est devenu l’un des contrats intelligents les plus utilisés par les 5 000 plus grandes baleines Ethereum. Sur la base des données de WhaleStats, la reprise des prix de Shiba Inu a déclenché un rallye dans la pièce meme, et elle a ajouté 8 % à son prix. Cet événement a été suivi par des baleines ramassant des pièces Shiba Inu, faisant de SHIB l’une des cinq principales crypto-monnaies dans les portefeuilles de baleines.

Facteurs à l’origine de la hausse des prix de Shiba Inu

Plusieurs facteurs sont à l’origine de la hausse des prix de Shiba Inu. Le principal est le Shibarium tant attendu, puis il y a la solution de mise à l’échelle de la couche deux, le jeton de récompense TREAT et le stablecoin SHI. La communauté Shiba Inu attend le lancement du métaverse de la pièce meme, qui devrait également déclencher une hausse du prix SHIB.

Le prix du Shiba Inu pourrait rebondir malgré sa vulnérabilité

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix du Shiba Inu et identifié une vulnérabilité. Malgré la vulnérabilité, cependant, le prix du Shiba Inu pourrait poursuivre sa tendance haussière. La pièce meme a enregistré des gains de près de 5% du jour au lendemain. Pour plus d’informations et les niveaux de prix critiques, regardez cette vidéo :