Les contrats à terme Ether voient 230 millions de dollars de liquidations alors que la fusion pousse l’ETH à 1,5 k $ | Cryptomonnaie

L’éther de suivi des contrats à terme (ETH) a enregistré plus de 230 millions de dollars de pertes au cours des dernières 24 heures alors que la pression d’achat s’est accumulée sur la deuxième plus grande crypto au monde par capitalisation boursière avant un catalyseur essentiel en septembre.

Les prix de l’éther ont augmenté avant l’événement de fusion prévu en septembre. « Fusionner » fait référence au déploiement de la couche d’exécution d’Ethereum – le terme pour le réseau Ethereum actuel – à la « couche de consensus » de la chaîne Beacon, le terme pour la prochaine blockchain de preuve de participation d’Ethereum.

Quelque 137 millions de dollars de shorts et 93 millions de dollars de longs ont été liquidés. La liquidation se produit lorsqu’une bourse ferme avec force la position à effet de levier d’un trader en raison d’une perte partielle ou totale de la marge initiale du trader. Cela se produit lorsqu’un trader ne peut pas respecter les exigences de marge pour une position à effet de levier (ne dispose pas de fonds suffisants pour maintenir la transaction ouverte).

L’éther a augmenté de 10 % au cours des dernières 24 heures et de près de 30 % depuis lundi dernier. L’actif s’est échangé à un peu plus de 1 500 dollars aux premières heures de l’Europe aujourd’hui – établissant un sommet sur un mois – après être sorti de la fourchette de prix de 1 000 à 1 200 dollars, selon les graphiques de prix.

L’ETH est sorti d’une fourchette étroite, mais voit une résistance à venir. (TradingView)

Les graphiques de prix suggèrent que les prix pourraient atteindre 1 800 $ si l’action d’achat actuelle se poursuit. Pendant ce temps, un support autour de 1 350 $ existe.

Ether s’échangeait à un peu plus de 1 000 $ jeudi dernier. Le mouvement à la hausse depuis lors a causé des pertes de plus de 337 millions de dollars en liquidations courtes, selon les données de Coinglass. Samedi, plus de 174 millions de dollars de shorts ont été liquidés, suivis de 33 millions de dollars dimanche et de 125 millions de dollars lundi au moment de la rédaction.

Les chiffres de samedi étaient les pertes les plus importantes sur les contrats à terme sur l’éther au cours des trois derniers mois. Pendant ce temps, les données montrent que les longs à fort effet de levier ont également subi des pertes importantes au milieu de la volatilité, avec plus de 194 millions de dollars de pertes au cours des trois derniers jours.

Au cours des dernières 24 heures, FTX a enregistré plus de 117 millions de dollars de liquidations, le plus parmi les autres échanges, suivis par OKX et Binance avec 85 millions de dollars et 10 millions de dollars.