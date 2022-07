Trois raisons pour lesquelles le prix du Bitcoin pourrait être témoin d’une forte pression à court terme | Cryptomonnaie

Alors que l’intérêt ouvert pour Bitcoin est en hausse et que les taux de financement sont de plus en plus négatifs, les analystes prédisent une compression courte de l’actif.

Les analystes ont identifié des acheteurs agressifs se déplaçant vers Bitcoin et pensent que c’est un signe clair de redistribution.

20 000 $ sont considérés comme un niveau psychologique clé pour le prix du Bitcoin ; un faible rallye pourrait entraîner des niveaux inférieurs à 20 000 $.

Les analystes ont identifié une prochaine compression à court terme de Bitcoin dans laquelle les vendeurs à découvert seront obligés de couvrir l’alimentation d’un récit haussier pour la grande crypto. Le prix du Bitcoin a connu une dynamique positive ; cependant, il reste lié à la plage. Que l’économie mondiale glisse ou non dans une récession sera un facteur clé qui influencera les investisseurs qui envisagent d’agir sur le marché de la cryptomonnaie.

Les analystes prédisent une courte compression du Bitcoin

Will Clemente, analyste principal des informations chez Blockware, a comparé la tendance des prix du Bitcoin avec la moyenne mobile sur 200 jours et a noté que BTC avait été bien en dessous de sa moyenne mobile sur 200 jours une poignée de fois (<2%). L'achat de Bitcoin semblait terrifiant dans chacun de ces cas; Cependant, Clemente recommande aux investisseurs de récupérer BTC car il s'est redressé à chaque fois qu'il s'est trouvé dans cette position dans le passé.

Tendance Bitcoin sur 200 jours

Clemente soutient que Bitcoin assiste à une compression des manuels scolaires. L’intérêt ouvert pour Bitcoin augmente avec des taux de financement de plus en plus négatifs et une reprise de l’actif. Pendant ce temps, un indicateur clé, le delta de volume cumulé (CVD) qui mesure l’afflux de volume liquide pour les actifs, est en hausse. Une augmentation du CVD indique que les acheteurs dominent le marché du Bitcoin.

Presse courte de manuel $ BTC L’intérêt ouvert augmente avec des taux de financement de plus en plus négatifs à mesure que le prix augmente. (Shorts) Pendant ce temps, le CVD augmente, indiquant les enchères au comptant. pic.twitter.com/ARI27bvpCU – Will Clemente (@WClementeIII) 16 juillet 2022

Ki Young Ju, le PDG de CryptoQuant, a fait valoir qu’à la fin de 2020, les positions courtes sur Bitcoin avaient été liquidées entre 10 000 et 20 000 dollars avant la course haussière parabolique. 10 % des ordres d’achat horaires provenaient de liquidations courtes. Actuellement, ce chiffre est de 1 %. Le PDG de CryptoQuant a donc conclu que Bitcoin pourrait bientôt connaître une forte pression à court terme.

Bitcoin : écart de ratio de compression long-court

Ki Young Ju a déclaré à ses abonnés sur Twitter que le prix du Bitcoin est plus proche du bas et que BTC pourrait assister à un renversement de tendance après la prochaine compression courte.

20 000 $ est le niveau psychologique clé de Bitcoin

Rekt Capital, un analyste crypto pseudonyme, note que le niveau de 20 000 $ est un support clé pour la tendance des prix Bitcoin et joue un rôle important dans la détermination de la direction de l’actif. En cas de faible hausse du prix du Bitcoin, l’analyste s’attend à ce que le prix du Bitcoin chute à un niveau inférieur à 20 000 $.

La #BTC le mouvement qui se déroule actuellement sera très important pour montrer à quel point le niveau psychologique de 20 000 $ est fort ou faible en tant que support Si un faible rallye se produit, il serait raisonnable de s’attendre à des niveaux inférieurs à 20 000 $ à l’avenir$ BTC #Crypto #Bitcoins – Rekt Capital (@rektcapital) 17 juillet 2022

Les analystes de Netcost-Security préviennent qu’une baisse du prix du Bitcoin à 17 600 $ est possible dans ces conditions. Pour les objectifs de prix et plus d’informations, regardez cette vidéo :