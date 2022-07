L’Inde a besoin d’une collaboration mondiale pour décider de l’avenir de la crypto, déclare le ministre des Finances | Cryptomonnaie

Le ministre indien des Finances, Nirmala Sitharaman, a appelé à une collaboration mondiale sur les crypto-monnaies, évaluant leurs avantages et leurs inconvénients pour former une norme et une taxonomie communes.

Répondant à une question sur la crypto-monnaie à la Lok Sabha, la chambre basse du parlement indien, Sitharaman a déclaré que la banque centrale indienne avait conseillé au gouvernement d’interdire l’utilisation des crypto-monnaies car cela pose un risque pour la stabilité financière. Cependant, le gouvernement recherche une approche globale. Dit-elle:

« Toute législation de réglementation ou d’interdiction ne peut être efficace qu’après une collaboration internationale significative sur l’évaluation des risques et des avantages et l’évolution de la taxonomie et des normes communes. »

Elle a également réitéré que la position de la banque centrale indienne sur la valeur de la crypto est basée sur la spéculation. Elle a ajouté que «la valeur des monnaies fiduciaires est ancrée par la politique monétaire et leur statut de cours légal. Cependant, la valeur des crypto-monnaies repose uniquement sur les spéculations et les attentes de rendements élevés qui ne sont pas bien ancrées.

La Reserve Bank of India (RBI), la banque centrale indienne, a maintenu une position anti-crypto depuis 2013, émettant de multiples avis contre l’investissement dans les actifs numériques et même interdisant aux banques d’offrir des services aux entreprises de crypto en 2018. L’interdiction bancaire a finalement été annulée. après une décision de la Cour suprême en 2020.

Alors que le gouvernement indien n’a pas encore décidé d’aller de l’avant avec une interdiction ou de réglementer le secteur naissant de la cryptomonnaie, le gouvernement a été relativement rapide pour proposer et mettre en œuvre deux lois fiscales sur la cryptomonnaie qui ont fait des ravages dans l’industrie naissante de la cryptomonnaie.

Lors de la session parlementaire de janvier, le ministre des Finances a annoncé une taxe de 30% sur les plus-values ​​latentes et une retenue d’impôt à la source (TDS) de 1%. Les lois ont été fortement inspirées des lois du pays sur les jeux et paris, entraînant une baisse instantanée du volume des échanges sur les bourses quelques semaines seulement après l’entrée en vigueur de la nouvelle taxe de 30 %.

Les volumes de transactions et les intérêts des commerçants ont encore plongé après l’entrée en vigueur de 1% TDS le 1er juillet.