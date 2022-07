Les mineurs de BTC « capitulent enfin » – Cinq choses à savoir sur Bitcoin cette semaine | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) entame une nouvelle semaine proche de la résistance clé alors que le choc des dernières données sur l’inflation aux États-Unis passe – la force peut-elle continuer?

La clôture hebdomadaire du 17 juillet a peut-être été pratiquement identique à la précédente, mais le BTC/USD montre une force bien nécessaire avant l’ouverture de Wall Street le 18 juillet.

La semaine dernière a été une période de test pour les crypto-hodlers du monde entier, l’inflation dictant l’humeur des actifs à risque et le dollar américain plafonnant l’atmosphère sombre. Avec ces pressions qui s’atténuent maintenant – au moins temporairement – l’ambiance a de la place pour se détendre.

Dans le même temps, les données en chaîne suggèrent qu’il s’agit maintenant d’un moment décisif pour les mineurs de Bitcoin, et la capitulation sur le marché semble proche.

Alors que les discussions sur le fond macroéconomique de Bitcoin se poursuivent, Cointelegraph examine plusieurs facteurs susceptibles de façonner la performance des prix BTC dans les prochains jours.

Tous les yeux sur les moyennes mobiles hebdomadaires

Ceux qui regardent le graphique hebdomadaire sur BTC auront un sentiment de déjà-vu cette fois-ci – BTC/USD a terminé le 17 juillet à moins de 100 $ de là où il était le 10 juillet.

La dernière clôture hebdomadaire est une sorte de déception en soi, Bitcoin effaçant les gains à la dernière minute pour imprimer une bougie «rouge» au cours des sept derniers jours.

Ce qui s’est passé ensuite, en revanche, a eu le ton opposé – une hausse rapide du jour au lendemain, la plus grande crypto-monnaie ajoutant 1 400 $ en moins de douze heures.

Tout cela mène à un défi familier sur les délais intrajournaliers – BTC / USD approche à la fois 22 000 $ et une ligne de tendance clé à 22 600 $ sous la forme de la moyenne mobile sur 200 semaines (WMA).

Agissant auparavant comme support dans les marchés baissiers, le 200 WMA est en fait passé à la résistance cette fois-ci, après avoir été perdu à la mi-juin et jamais récupéré.

En tant que tel, les analystes considèrent ce niveau comme un domaine d’intérêt clé si les traders pouvaient maintenir une pression à la hausse.

Pour PlanB, créateur de la famille Stock-to-Flow des modèles de prix BTC, un facteur au-delà du prix spot renforce entre-temps son importance. Comme lors des marchés baissiers précédents, le 200 WMA a brièvement dépassé le prix réalisé de Bitcoin cette année, fournissant un signal classique d’inversion du marché.

Le prix réalisé fait référence au prix moyen auquel tous les bitcoins existants ont été déplacés pour la dernière fois.

« Sur le marché baissier de 2014/15 et 2018/19 (bleu), le prix réalisé était supérieur à 200 WMA et le marché haussier n’a commencé que lorsque le prix réalisé et 200 WMA ont touché », a déclaré PlanB aux abonnés de Twitter le 17 juillet avec un graphique d’accompagnement.

Prix ​​maintenant réalisé et 200WMA déjà touchés à 22 000 $. Pour le prochain marché haussier, nous avons besoin de BTC au-dessus du prix réalisé et de 200 WMA.

Comme l’a rapporté Cointelegraph, les traders semblent également avoir besoin de jouer à un jeu de moyennes mobiles sur des périodes plus longues. Outre les 200 WMA, les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 100 semaines figurent également dans les prédictions.

Le 50 EMA se situe actuellement à 36 000 $ et le 100 EMA à un peu plus de 34 300 $, selon les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView.

Graphique bougie BTC/USD 1 semaine (Bitstamp) avec 50, 100 EMA ; 200 WMA. Source : TradingView

Ethereum approche les 1 500 $ d’un mouvement potentiel de pionnier

Un catalyseur qui pourrait faire passer Bitcoin au-dessus de sa marque de résistance clé à 22 600 $ pourrait provenir d’une source improbable – les altcoins.

Alors que normalement les mouvements sur Bitcoin voient d’autres crypto-monnaies avant que le copieur ne monte ou ne descende, cette semaine, certains attendent de voir si BTC/USD suivra le plus grand altcoin Ether (ETH) plus haut.

Au milieu des nouvelles selon lesquelles sa transition vers l’exploitation minière Proof-of-Stake (PoS) pourrait bientôt s’achever, Ethereum a surperformé en termes de gains de prix ces derniers jours et a augmenté de 25% au cours de la seule semaine dernière.

Au moment de la rédaction de cet article, ETH/USD était sur le point de défier 1 500 $ pour la première fois depuis le 12 juin.

« $eth a récupéré sa moyenne mobile sur 200 semaines cette semaine, btc le sera probablement la semaine prochaine, le temps d’être baissier est définitivement terminé », a résumé le compte Twitter populaire Bluntz ce jour-là.

Son collègue commentateur Light a également estimé que la force d’Ethereum devrait maintenir une pression à la hausse sur Bitcoin, notant des liquidations parmi les commerçants ignorant les mouvements de l’ETH et continuant à être à court de BTC.

Les liquidations courtes entre cryptos dans les 24 heures précédant le 18 juillet ont totalisé environ 132 millions de dollars, confirment les données de la ressource de surveillance en chaîne Coinglass.

Tableau des liquidations de crypto. Source : Coinglass

À l’avenir, cependant, tout le monde n’est pas convaincu qu’Ethereum sera en mesure de briser sa tendance générale à la baisse, avec des implications évidentes pour les autres jetons.

Le contributeur de Cointelegraph, Michaël van de Poppe, a fait valoir que l’attraction de l’écart des contrats à terme CME du week-end sur Bitcoin pourrait fournir une force à la baisse pour percer l’optimisme.

Les contrats à terme CME ont terminé leur journée de négociation précédente, le 15 juillet, à environ 21 200 $.

« Avec le potentiel d’un écart CME sous nous (et Bitcoin nageant autour de l’écart CME précédent), je ne serai pas surpris d’un faux mouvement et d’un nouveau test plus bas pour $ ETH », a-t-il écrit dans une mise à jour.

Vous cherchez à obtenir des positions longues autour de la région de 1 250 à 1 280 $.

Graphique bougie ETH/USD 1 heure (Binance). Source : TradingView

La force du dollar bascule enfin en faveur de Bitcoin

Au sujet des mouvements macro, le paysage semble globalement moins frénétique que celui qui a accueilli les investisseurs en crypto la semaine dernière.

Les données sur l’inflation sont allées et venues, et le débat sur la question de savoir si l’inflation a atteint ou non un pic aux États-Unis s’est donc refroidi jusqu’à la prochaine impression de l’indice des prix à la consommation (IPC) en août.

La Réserve fédérale décidera de la manière de lutter contre l’inflation en ce qui concerne les hausses des taux d’intérêt directeurs plus tard ce mois-ci, le Federal Open Markets Committee (FOMC) ne devant toutefois se réunir que le 26 juillet.

Tous les indices macro en ce qui concerne l’action des prix BTC proviendront donc d’autres domaines, avec des déclencheurs géopolitiques en tête de liste des facteurs potentiels.

Les marchés asiatiques étaient plus forts au début de la semaine grâce à une modeste reprise des actions technologiques chinoises précédemment martelées par les nerfs du coronavirus.

Dans le même temps, le dollar américain, star des dernières semaines alors que les actions mondiales étaient sous pression, a commencé à consolider ses gains.

L’indice du dollar américain (DXY), dont la force a longtemps été inversement corrélée aux performances des crypto-actifs, s’est dirigé vers le sud sous 108 ce jour-là, après avoir atteint de nouveaux sommets en deux décennies la semaine précédente.

« Enfin voir une baisse sur le quotidien », a commenté l’analyste Twitter IncomeSharks, soulignant le potentiel pour DXY de tester une ligne de tendance à partir de mai.

Même une baisse de cette ligne de tendance serait importante pour les actions et la crypto. S’alignerait parfaitement avec une semaine haussière avant la réunion de la FED.

Un autre compte, Rickus, a également estimé que Bitcoin ne « s’effondrerait pas à nouveau » bien qu’un recul soit toujours possible – grâce à la descente DXY et à une finition plus solide pour le S&P 500.

« Devrait laisser de la place cette semaine aux actions et à la crypto pour rebondir jusqu’à ce qu’elle trouve un support proche », a ajouté 0xWyckoff, créateur de la ressource de trading de crypto Rekt Academy, dans une partie d’un fil de discussion sur le DXY.

Dans une observation distincte, Dan Tapiero, associé directeur et PDG de 10T Holdings, a noté qu’un sommet macro de l’USD par rapport au yuan chinois devrait marquer un tournant pour BTC.

« Les 3 derniers sommets majeurs du BTC en 2014, 2018, 2021 ont à peu près coïncidé avec les sommets du RMB chinois/les creux en USD », a-t-il noté dans une partie d’un tweet du 18 juillet.

Suggère que le pic du dollar soutiendrait bientôt le bas du BTC.

Indice du dollar américain (DXY) Graphique en bougies d’un jour. Source : TradingView

Les mineurs déversent 14 000 BTC en quelques jours

Avec tant d’espoir qu’un retournement de tendance pourrait être sur les cartes, les données en chaîne montrant que les mineurs de Bitcoin vendent des stocks semblent d’autant plus sombres.

Selon les données de la plate-forme d’analyse en chaîne CryptoQuant, à partir du 14 juillet, les mineurs ont retiré une part importante de BTC de leurs réserves.

L’effet a été que les réserves de mineurs sont tombées à leurs niveaux les plus bas depuis juillet 2021, un point qui a également marqué un prix BTC bas.

Les réserves s’élevaient à 1,84 million de BTC le 18 juillet, en baisse de 14 000 BTC par rapport au décompte du 14 juillet.

Pour le contributeur de CryptoQuant, Edris, les chiffres étaient un signe encourageant, laissant entendre que les mineurs contribuaient désormais à établir un prix plancher macro BTC.

« Les mineurs de Bitcoin capitulent enfin », a-t-il résumé au cours du week-end.

Le prix du BTC s’est consolidé au niveau de 20 000 $ au cours des dernières semaines, ce qui amène les investisseurs à se demander si une phase d’accumulation ou de distribution est en cours. En regardant le graphique de la réserve des mineurs, il semble que ce dernier soit le cas.

Tableau des réserves du mineur Bitcoin. Source : CryptoQuant

L’analyste macro Alex Krueger a quant à lui décrit les ventes de mineurs de juin comme un « signe clair de capitulation », ajoutant que les mineurs « ont tendance à accumuler en montant puis à vomir quand les choses tournent mal ».

Le RSI déclenche un point d’inflexion « très rare » des prix BTC

Enfin, un événement «rare» sur le graphique Bitcoin a peut-être simplement fourni le carburant pour un revirement historique, suggère une analyse.

Prenant le graphique BTC / USD depuis le début de la durée de vie de Bitcoin, Stockmoney Lizards a noté que l’indice de force relative (RSI) de Bitcoin est maintenant à des niveaux suffisamment bas et s’est combiné avec une touche d’une ligne de tendance de graphique en journal qui a déclenché les plus grandes reprises de prix BTC.

« Situation actuelle excitante et très rare maintenant », a-t-il annoncé ce week-end.

Le RSI en dessous de 45 et le creux logarithmique ont montré un grand renversement dans le passé, suivi d’une folle course haussière. Croix = RSI<45 + log. Fond.

Un graphique d’accompagnement a montré la puissance d’un tel événement, qui fait suite à l’atteinte par le RSI de ses niveaux les plus bas jamais enregistrés.

Graphique annoté BTC/USD. Source : Stockmoney Lizards/Twitter

Pour l’analyste de CoinPicks Johnny Szerdi, pendant ce temps, Bitcoin devait franchir la barre des 50 sur RSI, une zone de résistance clé ces derniers mois, pour éviter le risque d’une nouvelle vente.