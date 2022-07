Avec Ethereum Merge au coin de la rue, voici pourquoi vous devriez porter une attention particulière au prix Ethereum Classic | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum Classic a dépassé l’EMA de 50 jours, indiquant une reprise majeure de l’élan haussier.

À l’approche de la fusion, les mineurs d’Ethereum sont susceptibles de passer à l’ETC, ce qui pourrait être une raison du prochain rallye.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’ETC déclenche une hausse de 55 % à 32,62 $, le point médian de la baisse de 76 %.

Le prix d’Ethereum Classic a bondi au cours du week-end, ralliant un énorme 47%. En fait, le rallye semble avoir commencé le 13 juillet, laissant présager d’autres gains à venir. La raison en est peut-être que les mineurs d’Ethereum quittent le navire pour Ethereum Classic en raison de la mise à niveau rapide du réseau connue sous le nom de Merge.

Associer Ethereum, Merge et Ethereum Classic

Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, est sur le point de passer de la preuve de travail (PoW) à la preuve de participation (PoS) via une mise à niveau du réseau appelée «Merge». Bien que cette mise à jour soit vantée depuis longtemps, un consultant en santé communautaire Ethereum Beacon Chain a récemment confirmé le calendrier et a noté que la fusion pourrait avoir lieu le 19 septembre.

Bien que cette chronologie puisse être rafraîchissante, les investisseurs ou les mineurs ne sont pas trop ravis car les développeurs d’Ethereum sont connus pour retarder les mises à niveau programmées.

Un mineur chinois et partisan d’Ethereum, Jiang Zhuoer, a posté sur Weibo que « bien que les développeurs d’Ethereum devraient fusionner en septembre, cela sera généralement reporté, et le DAPP doit être adapté, il y a une forte probabilité d’une fusion entre novembre et décembre enfin. ”

Quoi qu’il en soit, les mineurs semblent avoir une aversion pour le risque et migrent probablement vers d’autres pièces PoW. La pièce de stockage décentralisée Arweave a connu une augmentation de 37% du taux de hachage au cours de la semaine dernière. Ethereum Classic, un proche parent d’Ethereum avec un algorithme de minage légèrement différent, a également remarqué une augmentation de 41% de son taux de hachage.

Alors que d’autres pièces PoW ont un obstacle majeur à l’accueil des mineurs d’Ethereum en migration, seule une mise à jour mineure du micrologiciel pourrait permettre à ces mineurs d’exploiter confortablement Ethereum Classic.

Par conséquent, à mesure que la mise à niveau de Merge se rapproche, davantage de mineurs d’ETH sont susceptibles de se diriger vers l’ETC minier, ce qui pourrait déclencher une hausse du prix d’Ethereum Classic. Jusqu’à présent, ETC a déjà gonflé de 56 % depuis le 13 juillet, mais les données techniques indiquent que d’autres gains sont probables.

Le prix Ethereum Classic prêt pour une montée exponentielle

Le prix Ethereum Classic a défini une fourchette allant de 52,72 $ à 12,51 $ alors qu’il s’effondrait de 75 % entre le 29 mars et le 17 juin. Après avoir créé un plus bas le 13 juillet à 13,33 $, ETC a déclenché une hausse de 61 %.

Alors que le prix d’Ethereum Classic se négocie autour de 21,29 $, les investisseurs peuvent s’attendre à une nouvelle hausse en raison de la rupture de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours. À l’avenir, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce qu’ETC reteste le point médian de la fourchette à 32,62 $.

Cette montée en puissance constituerait un gain de 54% et c’est probablement là qu’un sommet local se formerait. D’un autre côté, un basculement de ce niveau vers un plancher de support permettrait plus de gains. Un tel développement ouvrirait probablement la voie à un nouveau test de la fourchette haute à 52,72 $, avec des arrêts aux stands potentiels à 34,21 $ et 48,70 $.

Graphique ETC/USDT sur 1 jour

Alors que les choses semblent extrêmement haussières pour le prix d’Ethereum Classic, les investisseurs doivent noter que la fourchette basse à 12,51 $ n’a jamais été balayée. Par conséquent, la liquidité restant en dessous de ce niveau pourrait être la raison pour laquelle les teneurs de marché gonflent le marché.

Dans un cas baissier, si ETC produit une clôture quotidienne en chandelier qui fait basculer le bas de la fourchette à 12,51 $ dans une barrière de résistance, cela invalidera la thèse haussière.

Dans cette situation, le prix Ethereum Classic pourrait revoir le plancher de support de 10,44 $.