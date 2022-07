La démo Otherside Metaverse démarre avec 4 500 participants : faits marquants | Cryptomonnaie

Le premier voyage très attendu dans l’Otherside Metaverse s’est déroulé avec 4 500 utilisateurs, les NFT Otherdeed du projet ayant dépassé le milliard de dollars de ventes.

Environ 4 500 personnes ont sauté dans la démonstration technologique du « premier voyage » du projet Otherside Metaverse associé au Bored Ape Yacht Club (BAYC) de Yuga Labs.

Le premier voyage très attendu a eu lieu le 16 juillet et était ouvert aux propriétaires fonciers Otherdeed NFT, connus sous le nom de Voyagers, qui ont tous récupéré des parcelles de terrain symbolisées dans le monde virtuel Otherside. Il semble avoir été un succès retentissant, de nombreux membres de la communauté se rendant sur Twitter pour exprimer leur enthousiasme pour l’événement.

Aujourd’hui @OthersideMeta Le premier voyage était vraiment une expérience folle! Sauter à travers le portail des marais m’a légitimement donné des frissons et c’était fou de voir 4500 voyageurs courir dans un grand espace immersif. pic.twitter.com/Nl5luxaZl3 — illuminary.eth (@illuminaryETH) 16 juillet 2022

Le premier voyage

Les 4 500 Voyagers ont d’abord rejoint un hall virtuel vierge en tant qu’avatars Voyager avant de suivre tous un Bored Ape géant à travers un portail coloré vers le Otherside Metaverse. Une fois que les Voyagers sont arrivés dans un endroit appelé le marais biogénique, ils ont été dirigés vers un stade situé au centre où ils pouvaient tester la dynamique de l’avatar comme la danse, la course, le saut et les emojis.

Une telle expérience incroyable. @OthersideMeta

Voici mes captures d’écran préférées du premier voyage : pic.twitter.com/XiQkwp9SZm — WRΞN (@wrencrypt) 16 juillet 2022

À partir de là, ils ont pu explorer quelques autres zones sélectionnées et interagir avec l’environnement, qui présentait des créatures géantes qui se promenaient en attaquant les Voyagers s’ils s’approchaient trop.

Dans les premières phases de test du projet, qui comprend plusieurs « voyages », Yuga Labs a déclaré que seuls les propriétaires d’Otherdeed et les développeurs tiers pourraient accéder à Otherside. L’équipe a noté que ces Voyagers seraient en mesure de fournir des commentaires critiques sur la plate-forme et des aspects essentiels tels que les kits de développement logiciel et les outils de construction dans le jeu.

Otherside Metaverse: Yuga Labs

Litepaper

Peu de temps après le lancement du premier voyage, Yuga Labs a publié un «litepaper» donnant un bref aperçu des principes derrière Otherside et de la progression du projet. Au départ, il y aura trois phrases; cependant, seul le premier a été décrit jusqu’à présent.

La démonstration technique d’aujourd’hui est terminée. Merci à tous les Voyageurs qui ont participé : nous tweeterons ici lorsque votre crédit sera prêt plus tard dans la journée. Si vous avez déjà envie d’en savoir plus sur Otherside, nous avons publié un petit article : https://t.co/XPlNEwPGCC. Voir pour plus — OthersideMeta (@OthersideMeta) 16 juillet 2022

La première phase comprendra un mode de jeu en 11 parties autour d’un « mystérieux obélisque » apparu dans Otherside. Le mode de jeu permettra également aux utilisateurs d’explorer ce qui peut « être récolté, fabriqué, échangé, acheté et vendu » dans le jeu.

« Les voyageurs joueront un rôle important dans l’élaboration des capacités de base de la plate-forme par le biais d’événements exclusifs, d’opportunités de test de jeu et en tant que co-développeurs de nos kits de développement Otherside (ODK) », lit-on dans le litepaper, ajoutant que :

«Afin de planter les graines d’une communauté prospère, nous commençons le développement sur Otherside avec Voyagers, qui sont nos premiers adoptants et croyants. Ils sont une partie cruciale de l’histoire d’Otherside et sont invités à rejoindre le Voyager’s Journey.

En termes de principes, Yuga Labs a déclaré que la plate-forme est conçue avec une approche communautaire, une propriété d’actifs « authentique » et une interopérabilité qui verra le support des NFT d’autres projets. L’équipe espère également inclure des incitations et un support tels que l’éducation, l’expérience et le leadership d’entités partenaires bien «établies et respectées» dans l’espace crypto.

NFT autres actes

Les NFT Otherdeed ont connu une forte demande depuis leur lancement en mai, la collection générant plus d’un milliard de dollars de volume de ventes en seulement trois mois, selon les données de CryptoSlam. En termes de ventes de tous les temps, le chiffre place Otherdeed au septième rang des projets NFT les plus vendus de tous les temps.

Yuga Labs a également notamment une forte présence dans le top 10, avec ses autres projets originaux, BAYC et le Mutant Ape Yacht Club (MAYC), classés comme les troisième et quatrième projets NFT les plus vendus de tous les temps à 2,3 milliards de dollars et 1,6 milliard de dollars. de ventes chacun.

Il y a 200 000 parcelles de terrain symbolisées à Otherside, et le prix plancher des NFT sur OpenSea est de 2,87 Ether (ETH), d’une valeur d’environ 3 900 $ au moment de la rédaction. Cependant, ces prix sont généralement pour les parcelles de terrain plus petites et de niveau inférieur.