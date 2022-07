L’activité de hodling Bitcoin ressemble aux creux du marché précédents: Glassnode | Cryptomonnaie

Le prix de Bitcoin venait de dépasser 21 000 $ au moment de la rédaction, ce qui indique qu’environ 45 % des détenteurs de BTC ont une « perte sur papier », selon Glassnode.

La majorité de Bitcoin a été « hodled » pendant au moins trois mois dans un comportement présentant une ressemblance frappante avec les précédents creux du marché Bitcoin, déclare la société d’analyse de blockchain Glassnode.

Dans un tweet du 16 juillet, Glassnode a noté que plus de 80% de la richesse totale libellée en dollars américains (USD) investie dans Bitcoin n’a pas été touchée depuis au moins trois mois.

Cela indique que « la majorité de l’offre de pièces de monnaie BTC est inactive » et que les hodlers sont « de plus en plus réticents à dépenser à des prix inférieurs », a déclaré la société.

Plus de 80 % de la richesse totale libellée en USD investie dans #Bitcoins a été HODLed pendant au moins 3 mois. Cela indique que la majorité des $ BTC l’approvisionnement en pièces est en sommeil et les HODLers sont de moins en moins disposés à dépenser à des prix inférieurs. Graphique en direct : https://t.co/lRtBe69Phz pic.twitter.com/NIQzwkXQDv – nœud de verre (@glassnode) 16 juillet 2022

Le prix de Bitcoin est de 21 013 $ au moment de la rédaction de cet article, en baisse de près de 70 % par rapport à son sommet historique de 69 044 $ en novembre 2021. Le prix actuel place environ 45 % des détenteurs de Bitcoin avec une perte sur papier, selon la société de renseignement cryptomonnaie IntoTheBlock.

Selon le graphique de Glassnode, d’autres moments qui ont vu des niveaux similaires de hodling Bitcoin ont eu lieu à la fin des marchés baissiers de 2012, 2015 et 2018.

La semaine dernière, le responsable de la recherche institutionnelle de Coinbase, David Duong, a écrit dans un rapport du 12 juillet intitulé « The Elusive Bottom » que les données en chaîne suggèrent que les ventes récentes de BTC ont été effectuées « presque exclusivement » par des spéculateurs à court terme. Les détenteurs de BTC à long terme « n’ont pas vendu dans la faiblesse du marché », a-t-il ajouté.

« Ces détenteurs détiennent une part très concentrée d’environ 77 % de l’offre totale, ce qui est légèrement en baisse par rapport aux 80 % de début d’année, mais reste assez élevé », a-t-il expliqué avant d’ajouter :

Nous considérons qu’il s’agit d’un indicateur de sentiment positif, car nous pensons que ces détenteurs sont moins susceptibles de vendre du BTC pendant les périodes de turbulences.

Plus tôt dans le mois, les analystes de Glassnode ont noté que le marché du Bitcoin avait connu une purge presque complète de «touristes», notant que l’activité sur le réseau est à des niveaux concomitants avec la partie la plus profonde du marché baissier en 2018 et 2019.

Glassnode a révélé que le nombre d’adresses et d’entités actives avait connu une tendance à la baisse depuis novembre 2021, ce qui implique que les investisseurs nouveaux et existants n’interagissent pas avec le réseau.

De plus, le nombre d’adresses BTC non nulles a atteint un niveau record de 42 530 652, selon la firme.