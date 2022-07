Les experts prévoient un ralentissement prolongé du marché. il est peut-être temps de se concentrer sur les NFT | Cryptomonnaie

Les dernières semaines ont été incroyablement décevantes pour l’espace des crypto-monnaies. Les prix des pièces sont en baisse constante, les actifs atteignant des creux qu’ils n’ont pas atteints depuis au moins décembre 2020. Le sentiment des investisseurs est également incroyablement bas, ce qui convient à une classe d’actifs qui a perdu plus de 50 % de sa valeur depuis le début de l’année.

Comme on pouvait s’y attendre, il y a eu beaucoup de réticence de la part des investisseurs à revenir sur le marché. Et, à l’heure actuelle, il est presque impossible de leur reprocher d’être sceptiques. Cependant, les choses ne sont pas nécessairement sombres partout.

L’économie traditionnelle ne va pas si bien

Le premier – et peut-être le plus important – argument pour le marché en ce moment est le fait que même l’économie traditionnelle ne se porte pas si bien. Les actions ont subi un coup dur cette année, les craintes de contraintes de la chaîne d’approvisionnement et une récession imminente provoquant une panique massive.

Les choses ont empiré depuis que la Réserve fédérale a procédé à de multiples hausses de taux d’intérêt. Effrayés par tout l’argent qui a été versé dans l’économie mondiale pour lutter contre la pandémie de coronavirus, les régulateurs craignent maintenant que nous ne soyons confrontés à une récession massive. Ils ont donc cherché à anticiper cela en augmentant les taux d’intérêt et en rendant plus difficile l’emprunt d’argent.

L’espoir est que cela aura des récompenses à l’avenir, mais tout le monde sait que le présent sera difficile. Et c’est déjà prouvé – la plupart des indices boursiers sont en baisse cette année, avec plusieurs actions de premier plan perdant des chiffres à deux chiffres.

Le saignement de la bourse a jusqu’à présent pu se propager à la crypto. Les investisseurs n’ayant pas assez d’argent à dépenser, beaucoup d’entre eux ont également décidé de liquider leurs portefeuilles cryptomonnaies.

Nous avons été ici avant

Les investisseurs en crypto voudront également se rappeler que le marché n’est pas nouveau dans ce domaine. Les cycles baissiers existent depuis toujours depuis que le marché existe. Il y a eu l’hiver 2018 lorsque le prix du Bitcoin est passé d’un sommet de 19 600 $ à 3 400 $. Et il y a eu le crash de 2021 lorsque l’actif est passé d’un prix fixe de 64 000 $ à 29 000 $.

Ainsi, bien que les investisseurs ne veuillent peut-être pas l’entendre, ce ne serait probablement pas le dernier repli du marché. Chaque marché suit des cycles, avec des signaux haussiers et baissiers dans tout le paysage. Donc, nous semblons juste traverser l’un de ces derniers en ce moment.

La bonne nouvelle est que nous le savons et que le marché rebondira toujours. C’est juste une question de patience.

Les NFT sont la dernière vague

Le fait que les prix des pièces chutent pourrait également être le catalyseur pour vous de trouver une nouvelle classe d’actifs dans laquelle investir. Et à l’heure actuelle, les jetons non fongibles (NFT) sont la plus grande vague.

Les prix NFT sont généralement libellés en crypto. Et, avec la chute des prix de la cryptomonnaie, les NFT sont devenus beaucoup moins chers. En janvier, un NFT évalué à 5 ETH aurait probablement coûté environ 10 000 $. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir ce même jeton pour moins de 5 000 $. Lorsque vous l’achetez et que le marché remonte, vous faites un joli profit – ainsi qu’une majoration supplémentaire que vous pourriez placer si vous décidez de revendre.

Cela dit, vous devez vous rappeler de n’investir que dans des NFT qui ont de la valeur. Comme les crypto-monnaies, il existe des NFT qui sont liés à des projets plus importants. Ces jetons ont tendance à rapporter le plus de valeur en raison de leur utilité.

L’achat de la trempette est toujours possible

Cela peut sembler un peu cliché, mais cela pourrait être l’occasion idéale pour vous d’acheter la baisse et de charger votre portefeuille. Cela peut sembler une idée terrible compte tenu de l’érosion de la valeur du marché, mais il existe également plusieurs opportunités à saisir ici.

Actuellement, le marché de la cryptomonnaie est dans une position charnière. La valeur des actifs est peut-être en baisse, mais il y a encore beaucoup de développement en cours. Nous avons des blockchains en construction et nous cherchons à nous améliorer, car les développeurs recherchent également des maisons.

Rien qu’en juin, Cardano – l’une des plus anciennes plateformes de blockchain du marché – cherchera à mettre en place un hard fork qui améliorera son évolutivité et réduira ses coûts de transaction. Nous avons également Ethereum 2.0 – la mise à niveau tant annoncée de la blockchain Ethereum qui devrait également la rendre plus évolutive.

Sur le front du Bitcoin, les investisseurs attendent avec impatience l’approbation d’un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin. L’instrument financier permettra aux investisseurs d’entrer beaucoup plus facilement sur le marché et de faire des mouvements, et il devrait élargir l’exposition de Bitcoin.

De tels développements auront sans aucun doute de longs impacts sur le marché pour les années à venir. Et, en ce moment semble être le bon moment pour construire une stratégie d’investissement crypto appropriée basée sur les développements du marché.

Combiné avec le fait que le marché évolue toujours en cycles, nous pourrions voir des gains très bientôt. La crypto traditionnelle et les NFT restent l’investissement idéal pour l’investisseur avant-gardiste, et il n’y a pas de temps à perdre là-dessus.