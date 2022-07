First Mover Asia : Bitcoin plonge en dessous de 21 000 $ ; Pourquoi le marché baissier actuel diffère de 2018 | Cryptomonnaie

La plus grande crypto-monnaie avait plané bien au-dessus du seuil psychologiquement important au cours des quatre jours précédents.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin tombe sous 21 000 $ ; l’éther est plat.

Insights: Le crash cryptomonnaie ICO de 2018 ne peut pas se produire en 2022.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 20 807 $ -1,7 %

Éther (ETH) : 1 349 $ -0,06 %

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Polygone MATIQUE +5,1 % Plate-forme de contrat intelligente Gala GALA +1,5 % Divertissement Ethereum EPF +0,4 % Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Cosmos ATOME −2,6 % Plate-forme de contrat intelligente Maillon de chaîne LIEN −2,4 % L’informatique avalanche AVAX −2,1 % Plate-forme de contrat intelligente

Marchés

S&P 500 : 3 863 + 1,9 %

DJIA : 31 288 +2,1%

Nasdaq : 11 452 +1,7%

Or : 1 707 $ -0,2 %

Bitcoin tombe en dessous de 21 000 $; L’éther est plat

La séquence de quatre jours de victoires consécutives de Bitcoin a pris fin dimanche avec la plus grande crypto-monnaie tombant en dessous de 21 000 $.

Le bitcoin s’échangeait récemment à environ 20 800 dollars, en baisse de plus d’un point de pourcentage au cours des dernières 24 heures, bien qu’il soit toujours plus élevé qu’avant le début de son mini-rallye mercredi. Les observateurs du marché voient la crypto continuer à se négocier dans la fourchette de 18 000 $ à 22 000 $ qu’elle a maintenue pendant un mois, au moins jusqu’à ce que les investisseurs sachent plus clairement si les banques centrales peuvent lécher l’inflation sans plonger l’économie mondiale dans la récession.

« Bien que Bitcoin ait connu une dynamique positive cette semaine, il reste limité lorsque vous adoptez une vision plus large et a toujours du mal à franchir la résistance de 22 000 $ », a écrit Joe DiPasquale, PDG du gestionnaire d’actifs crypto BitBull Capital, à CoinDesk.

DiPasquale a noté avec optimisme que « BTC a réussi à rester fort », malgré le récent rapport sombre sur l’inflation qui a affecté les actions et autres actifs à haut risque. « Pour l’instant, nous restons intéressés par le bas de cette fourchette en ce qui concerne le prix de Bitcoin, et surveillons l’accumulation au cours de ce mouvement lié à la fourchette. »

Ether, la deuxième plus grande crypto en termes de capitalisation boursière, s’échangeait récemment à environ 1 350 $, stable sur la même période. La plupart des autres altcoins majeurs étaient dans le rouge avec UNI et AAVE d’environ 2,5 % et 3 %, respectivement.

Les cryptos se sont légèrement écartés de la trajectoire des actions alors que les principaux indices ont clôturé solidement dans le vert vendredi, avec le Nasdaq et le S&P 500, qui ont une forte composante technologique, grimpant respectivement de 1,7 % et 1,9 %, et le Dow Jones Industrial Average. en hausse de plus de 2 %. Les gains ont annulé une partie du terrain perdu plus tôt dans la semaine alors que les investisseurs tentaient de concilier les dernières données montrant une inflation toujours en marche et des bénéfices décevants parmi les grandes marques dans une gamme d’industries avec des signes plus encourageants que l’économie mondiale pourrait ne pas s’effondrer de sitôt.

Gonflage à chaud

Mercredi, l’indice des prix à la consommation du Bureau of Labor Statistics a montré une hausse de 9,1 % de l’inflation en juin, un sommet en 40 ans, les biens et services de base, tels que l’alimentation et l’énergie, augmentant à un rythme encore plus rapide. L’indice mensuel du sentiment des consommateurs de l’Université du Michigan, largement surveillé, est resté proche de son plus bas niveau historique dans sa dernière publication vendredi.

Pourtant, le marché du travail et les dépenses de détail sont demeurés solides, ce qui indique que l’économie est toujours en expansion.

Les nouvelles sur la cryptomonnaie sont restées largement sombres, même sans les afflictions continues du prêteur de cryptomonnaie Celsius, qui a déposé mercredi une demande de mise en faillite au titre du chapitre 11, et du fonds spéculatif crypto Three Arrows Capital, qui a déposé une demande de mise en faillite au titre du chapitre 15 plus tôt ce mois-ci.

Entre autres développements plus récents, le président russe Vladimir Poutine a signé jeudi une loi interdisant les paiements numériques dans tout le pays, selon un amendement de politique. La législation interdit l’utilisation de titres numériques et de jetons utilitaires comme moyen de paiement pour des biens, des services et des produits en Russie.

DiPasquale de BitBull surveillera l’impact possible de la hausse des taux d’intérêt prévue par la banque centrale américaine plus tard ce mois-ci sur les prix du bitcoin. Le Federal Open Market Committee de la banque, qui définit la politique monétaire, se réunit mardi et mercredi prochains et devrait augmenter les taux d’intérêt d’au moins 75 points de base dans sa quête pour endiguer l’inflation.

« Si Bitcoin ne sort pas de cette fourchette d’ici la fin du mois, en particulier après le FOMC, nous pourrions y voir un signe fort d’un creux potentiel à long terme », a écrit DiPasquale.

Connaissances

Voici pourquoi l’ICO Crypto Crash de 2018 ne peut pas se produire en 2022

Les actifs numériques se sont effondrés en 2018 à la suite de l’éclatement de la bulle de l’offre initiale de pièces de monnaie (ICO) de 2017. Comme le savent les étudiants en histoire de la cryptomonnaie, une fois que les projets ICO ont terminé leur vente de jetons, ils ont converti leur trésorerie en dollars, et cette surabondance rapide de bitcoin et d’éther sur le marché a fait chuter les prix menant à l’hiver crypto de 2018-2019.

Ceux qui avaient un large portefeuille de ces jetons ICO et les ont HODL pendant les jours sombres de cet hiver crypto sont sortis bien en avance, battant le marché boursier, même les actions technologiques à forte croissance qui ont connu leurs meilleurs jours entre 2018-2020, par un mille.

Rendements historiques des ICO vs Tech Stocks (données compilées par CoinDesk à partir des ICO Drops)

Mais il y avait aussi beaucoup d’investisseurs particuliers qui ont été brûlés. Pas seulement sur les jetons frauduleux – dont il y en avait beaucoup – mais sur la chute rapide des prix de la cryptomonnaie.

Une grande partie de l’accident, et de l’hiver qui a suivi, était que l’infrastructure à l’époque n’était pas très sophistiquée par rapport à ce qui est disponible aujourd’hui. Aussi mauvaise que soit la correction du marché de 2022, ce qui s’est passé en 2017-2018 était minuscule en ce qui concerne la capitalisation boursière.

«L’environnement de l’écosystème crypto actuel diffère considérablement de l’apogée des ICO en 2018. La maturité du marché a entraîné la nécessité d’établir des bases technologiques plus solides qui ont permis aux échanges et aux protocoles DeFi de fournir une variété de produits, avec des prêts, des ponts , et des capacités de jalonnement liquides, pour réduire les fluctuations de prix », a déclaré à CoinDesk Danny Chong, co-fondateur du protocole DeFi Tranchess, basé à Singapour.

Chong souligne également la disponibilité de plus d’écosystèmes de blockchain au-delà d’Ethereum qui aident à protéger le marché des déclins aussi rapides que ceux rencontrés à l’époque des ICO.

« Bien que l’effet domino perçu n’ait pas changé depuis le crash de l’ICO, l’impact ressenti par les institutions et les investisseurs de détail est relativement moindre en 2022 », a-t-il déclaré.

Un élément clé de l’infrastructure qui n’existait pas pendant la bulle ICO était les teneurs de marché automatisés (AMM). Ces mécanismes de négociation autonomes sont plus efficaces qu’un carnet d’ordres centralisé et empêchent le dérapage des prix en fournissant aux commerçants un pool de liquidités importantes facilement disponible.

Sur un marché centralisé, lorsque le vendeur ne trouve pas d’acheteur, le prix continue de baisser jusqu’à ce qu’il y ait une correspondance. Les AMM ralentiraient ce glissement de prix en fournissant des liquidités pour absorber la vente en tant que contrepartie. Cette liquidité pourrait être utilisée pour des transactions futures ou redistribuée à d’autres pools.

À l’heure actuelle, Unisawp a une valeur d’environ 3,6 milliards de dollars bloquée sur des dizaines de pools, avec la plupart des principaux actifs numériques représentés.

« Les modèles AMM continuent de s’améliorer au fil du temps et sont plus efficaces que les algorithmes de carnet de commandes », a déclaré Puff, principal contributeur au protocole DeFi Iron Bank, à CoinDesk. « DeFi a eu 5 ans pour montrer sa capacité à gérer la volatilité dans les deux sens. »

Et où était la genèse de la plupart de ces protocoles ? L’hiver crypto qui a refroidi le marché après le crash de l’ICO. Il faut se demander ce qui sera construit pendant ce ralentissement du marché.

Événements importants

Première réunion des créanciers de Three Arrows Capital

Première audience dans l’affaire de faillite de Celsius

Ventes de maisons neuves en Australie (juin/mensuel)