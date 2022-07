Le prix XRP de Ripple est un dangereux piège à traders jusqu’à ce que ce niveau soit atteint | Cryptomonnaie

Le prix Ripple a sous-performé la plupart des crypto-monnaies en juillet.

Les prix XRP se contractent entre 0,29 $ et 0,37 $ pendant plus d’un mois.

L’invalidation de la tendance baissière est une rupture au-dessus de 0,48 $.

Le prix XRP de Ripple continue de sous-performer. Un décompte à moyen terme a de fortes confluences dans la région de 0,17 $.

Le prix d’entraînement est toujours imprévisible

La congestion latérale des prix du XRP pourrait se poursuivre pendant des semaines. Alors que des jetons comme MATIC et Ethereum ont montré des opportunités de trading rentables, le prix Ripple continue de baisser de manière imprévisible. Lors d’un zoom arrière dans des délais plus longs, il semble que le prix Ripple n’ait peut-être pas fini de se diriger vers le sud. Ainsi, un niveau d’invalidation de macro est le moyen le plus sûr d’invalider en toute confiance la tendance baissière.

Le prix XRP se négocie actuellement à 0,327 $. La fourchette de consolidation entre 0,29 $ et 0,37 $ se contracte des deux côtés depuis plus d’un mois. La congestion devrait se résoudre dans un rallye de 20% ciblant 0,26 $ ou 0,40 $. Cependant, on ne sait toujours pas dans quelle direction le motif triangulaire se brisera.

Graphique XRP/USDT sur 9 heures

Ainsi, être un acheteur précoce est injustifié. L’invalidation du scénario de tendance baissière est une brèche au-dessus de 0,48 $. Si les traders peuvent franchir ce niveau, il y aura de nombreuses opportunités de rejoindre une course haussière ciblant des sommets historiques à 2,00 $, ce qui entraînera une augmentation de 530 % par rapport au prix Ripple actuel.