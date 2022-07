C’est ce qui pourrait déclencher une baisse de 50% des prix Chainlink | Cryptomonnaie

Chainlink risque de perdre 50% de sa valeur une fois qu’un niveau spécifique casse.

LINK voit les pressions monter à mesure que les investisseurs s’éloignent davantage des crypto-monnaies.

Le défaut de Celsius Network n’est peut-être pas le dernier, d’autres défauts pourraient déclencher une crise crypto-existentielle, frappant l’action des prix LINK.

Chainlink (LINK) évolue toujours dans la même configuration de playbook technique balisée début juin. Après plus d’un mois, les haussiers n’ont pas été en mesure de sortir du triangle baissier et semblent encore plus sombres, car même aucun test de cassure n’a été effectué. Avec ce sentiment baissier qui dicte toujours l’action des prix, ne vous attendez pas à voir une reprise de si tôt, car des pressions plus baissières pourraient commencer à peser sur 5,00 $ et déclencher un couteau tombant vers 2,94 $, tuant 50% de sa valeur d’où LINK cite au moment de la rédaction.

LINK devrait glisser de 6,00 $ à 3,00 $

Le prix Chainlink vit pour mourir un autre jour, car l’action des prix évolue toujours dans un triangle baissier global avec la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours et la ligne de tendance descendante rouge inclinée se déplaçant en tandem. Avec cette double ceinture baissière qui maintient l’action des prix en sourdine à la hausse, les traders n’ont pas du tout été en forme pour se battre. Il faut même nous ramener en juin pour voir un test sur la ligne de tendance et le SMA à 55 jours, qui a reçu un rejet ferme.

Le prix LINK manque donc de la puissance de feu des haussiers pour briser les chaînes de ce marché baissier des crypto-monnaies. Et ce n’est pas là que s’arrêtent les mauvaises nouvelles. Alors que les chiffres économiques mondiaux se détériorent davantage, les investisseurs s’éloignent davantage des crypto-monnaies pour laisser leur argent durement gagné hiberner dans un actif refuge quelque peu sûr. Là où la crypto proclame depuis longtemps qu’elle est entièrement indépendante de l’économie mondiale et qu’elle ne peut aller que dans un sens, la vérité semble être le contraire. La réalité mord désormais durement les investisseurs en crypto, préparant LINK pour un exode qui pourrait rapidement déclencher une chute à 3,00 $ une fois atteint le point d’inflexion où les investisseurs en avaient assez.

LINK/USD Graphique journalier

L’indice de force relative (RSI) a cependant quelques nouvelles positives. Normalement, on s’attendrait à ce que le RSI soit constamment survendu, mais au lieu de cela, il a atteint le niveau moyen de 50, ce qui montre qu’il y a encore des acteurs du marché qui croient et investissent dans Chainlink. Une fois que le sentiment du marché mondial se stabilise et atteint un creux, les investisseurs pourraient rapidement revenir et sauter dans l’action des prix lorsque LINK peut casser la ligne de tendance descendante rouge. Un rallye rapide qui pourrait rapidement atteindre 10 $ dans les prochains jours se déroulerait alors.