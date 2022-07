Ethereum est-il une sécurité ? Vitalik Buterin fustige les critiques sur Twitter | Cryptomonnaie

Vitalik Buterin a répondu aux Bitcoiners et aux critiques de la preuve de participation d’Ethereum, qualifiant leurs affirmations de mensonge dans un tweet récent.

Nick Payton soutient que les détenteurs d’Ethereum votant pour modifier ses propriétés sont la preuve que l’ETH est un titre.

Ethereum a testé son ancien sommet historique, les analystes ont une perspective baissière sur l’altcoin, prédisant une cassure nette en dessous de 1 000 $.

Les Bitcoiners pensent qu’Ethereum est un titre, après que les détenteurs d’Ethereum ont changé les propriétés de l’altcoin lors d’un vote. La transition d’Ethereum de la preuve de travail à la preuve de participation est considérée comme une preuve que l’ETH est une sécurité.

Ethereum est un débat sur la sécurité qui fait rage

Alors que la fusion d’Ethereum se rapproche, le débat « Ethereum est une sécurité » fait rage. Le débat a pris de l’ampleur à mesure que la transition vers la preuve de participation se rapproche. Vitalik Buterin, le fondateur d’Ethereum, s’est adressé à Twitter pour s’adresser aux critiques et critiquer leur affirmation selon laquelle l’ETH est la sécurité.

Nick Payton, un Bitcoiner, a expliqué sur Twitter que les utilisateurs d’Ethereum ont voté pour passer au Proof-of-Stake, ce qui, à son avis, en fait une sécurité. Buterin a cité le tweet de Payton et a applaudi les critiques.

Buterin a fait valoir que,

Il est étonnant de voir comment certains partisans du PoW ne cessent de répéter le mensonge éhonté selon lequel PoS inclut le vote sur les paramètres de protocole (ce n’est pas le cas, tout comme le PoW ne le fait pas) et cela si souvent sans contestation. Les nœuds rejettent les blocs invalides, en PoS et en PoW. C’est pas difficile.

— vitalik.eth (@VitalikButerin) 12 juillet 2022

Pendant des années, l’industrie de la cryptomonnaie a été aux prises avec la position de la Securities and Exchange Commission sur les crypto-monnaies. XRPArmy et plusieurs membres de la communauté crypto ont fait valoir que l’ETH est une sécurité et devrait être considérée comme telle, mais c’est une question ouverte. Cependant, les partisans de Buterin et Ethereum affirment que ce n’est pas vrai.

Le prix de l’Ethereum risque de baisser

Les analystes ont évalué la tendance des prix Ethereum et identifié un risque de nouvelle baisse de l’altcoin. Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix d’Ethereum pourrait chuter au niveau de 1 000 $, et une cassure nette pourrait confirmer la thèse baissière.

@CryptoCapo_, un analyste et commerçant de crypto, a souligné qu’Ethereum testait un ancien sommet historique comme niveau de résistance, incapable de dépasser ce niveau. Dans l’ensemble, le prix Ethereum est dans une tendance baissière et l’analyste a prédit une cassure nette en dessous de 1 000 $.

Tableau des prix ETH-USD

Pour les objectifs de prix et les tendances, regardez cette vidéo :