Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: Celsius Network Chapitre 11 une goutte de trop | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin devrait chuter fermement en dessous de 19 000 $ alors que les plus gros dossiers de prêteur de crypto-monnaie sont en faillite.

Le prix d’Ethereum est fixé pour un autre exode d’investisseurs alors que la confiance ébranlée dans les crypto-monnaies prend de plus en plus d’ampleur.

Le prix du XRP devrait s’effondrer de 45 % alors que les vents contraires continuent de souffler, avec d’autres défauts à venir.

Cours du Bitcoin, Ethereum et autres crypto-monnaies voient leur existence remise en cause et s’enflamment de gauche à droite. Du jour au lendemain, Celsius Network, l’un des plus grands prêteurs de crypto, a déposé son bilan avec entre 1 et 10 milliards de dollars d’actifs et de passifs, et 100 000 créanciers se sont alignés pour plumer le poulet. Les mesures aléatoires comme empêcher les clients d’effectuer des retraits, collecter des fonds à des taux de requins et réduire la main-d’œuvre étaient une trop petite pièce pour la grande plaie saignante. Cela soulève la question de savoir si les investisseurs ne devraient pas tourner le dos pendant quelques mois de plus afin que l’hiver des crypto-monnaies puisse purifier le terrain de jeu et extirper les faibles et les faibles afin que seuls les services et les crypto-monnaies fiables restent sur lesquels s’appuyer.

Le prix du Bitcoin devrait être revu à 16 000 $

Le prix du Bitcoin (BTC) doit encore être réévalué après l’effet d’entraînement, car Celsius Network a déposé son bilan à New York. Cela indique que la capitalisation boursière de la crypto-monnaie pourrait voir sortir entre 1 et 10 milliards de dollars, car c’était la taille du bilan des actifs du prêteur de crypto en faillite. Tout être liquidé vers l’USD indique une autre saignée de financement qui ne reviendra pas de si tôt.

Le prix du BTC devrait donc reculer à 19 036 $ et pourrait voir les traders poussés contre cette barrière pour commencer à fermer leurs positions. Ce faisant, ils pourraient rejoindre l’armée baissière et voir les commandes côté vente l’emporter sur le volume côté achat, déclenchant une autre jambe plus basse dans l’action des prix. Lorsque les baissiers sont capables de pousser l’action des prix en dessous de 19 000 $, attendez-vous à voir cette zone s’ouvrir, avec un support aligné à 16 020 $, ce qui indique que le prix du BTC pourrait encore baisser de 20 %.

Graphique journalier BTC/USD

Les marchés mentionnaient déjà la panne Celsius il y a quelques semaines. Il y a de fortes chances que les traders se soient prépositionnés pour cela, ce qui pourrait entraîner une baisse modérée, mais loin de 19 036 $ ; ciblant plutôt une reprise vers 21 969 $. Ce faisant, le commerce de gamme de Bitcoin resterait intact et pourrait persister pendant l’été.

Le prix d’Ethereum pourrait tomber en dessous de 700 $

Le prix d’Ethereum (ETH) ne semble pas différent des commentaires de Bitcoin que vous pouvez lire dans les paragraphes ci-dessus. De plus, l’action des prix des ETH a un autre élément qui pèse sur son résultat futur: le rejet ferme qu’il a subi le 8 juillet. Un triple sommet est en train de se former à 1 243,89 $, et sans clôture quotidienne au-dessus de ce niveau, il devient clair que le passé quelques les jours sont simplement le résultat d’un rejet baissier ferme et d’un piège haussier qui pousse les traders à la baisse.

Le prix de l’ETH est donc configuré pour un schéma similaire à celui de l’action du prix du Bitcoin, d’abord avec un test à 830 $ et en poussant les traders contre ce niveau afin de les sortir de leurs positions longues, déclenchant une explosion exponentielle des ordres de vente. Les éléments supplémentaires que la panne de Celsius a causés, ainsi qu’une autre brèche dans la confiance des commerçants autour des crypto-monnaies, devraient être suffisants pour casser le support à 830 $ et faire baisser une autre jambe vers 656 $, tombant en dessous de 700,00 $.

Graphique journalier ETH/USD

Tant que le prix de l’ETH est en mesure de s’abstenir de faire de nouveaux creux pour la semaine, les pertes pourraient encore être récupérées, et les commerçants pourraient même avoir une surprise à la hausse. Pas immédiatement, mais 2 000 $ ou 1 688 $ seraient à gagner. L’hiver de la cryptomonnaie étant encore loin d’être terminé, une petite hausse vers 1 300 $ pourrait encore être imprimée et rapporter des gains bien mérités aux commerçants courageux qui s’aventurent dans un commerce haussier des crypto-monnaies cet hiver.

Le prix du XRP au bord de l’effondrement

Le prix Ripple (XRP) est le plus sensible de ces top3 des crypto-monnaies sur les nouvelles négatives. Attendez-vous à ce que les nouvelles de Celsius aient le plus d’impact sur l’action des prix Ripple, alors qu’Ethereum et Bitcoin sont plus capables de garder leur action ensemble, bien qu’ils évoluent dans la même direction. En voyant ce personnage attribué à la réaction des prix XRP, attendez-vous à voir une énorme perte se matérialiser dans un proche avenir.

Le prix du XRP pourrait non seulement voir une baisse de 20 %, mais être encore plus blessé par l’effet d’entraînement, entraînant potentiellement une énorme dévaluation des prix de 45 % et un exode des flux de trésorerie déclenchant une nouvelle bouchée de sa capitalisation boursière. Avec cette sortie, attendez-vous à ce que l’indice de force relative revienne en territoire de survente et que le support à 0,3043 $ ne tienne pas longtemps. Au lieu de cela, de nouveaux plus bas pluriannuels pourraient être imprimés autour de 0,1737 $, ce qui était le plus bas de décembre 2020.

Graphique journalier XRP/USD

Un certain support pourrait provenir des marchés réévaluant la situation après les chiffres de l’inflation américaine mercredi, voyant que la plupart des prochaines étapes pour la Réserve fédérale et les autres banques centrales ont été intégrées. Sur le dos de cela, avec les pires éléments déjà dans le prix, une certaine marge pour des gains à la hausse pourrait être déclenchée et voir le prix du XRP grimper légèrement plus haut. Cela placerait les objectifs à 0,36 $ et 0,37 $ pour certaines prises de bénéfices à court terme, gardant le jeu commercial de gamme intact pour les mois d’été.