L’euro numérique ne serait un succès que s’il était largement utilisé, selon la BCE | Cryptomonnaie

Seul un euro numérique largement accepté par les utilisateurs européens pourrait être considéré comme un succès, selon la Banque centrale européenne (BCE).

La BCE a publié mercredi les principaux objectifs de l’euro numérique dans un article de blog rédigé par la présidente de la banque Christine Lagarde et le membre du directoire Fabio Panetta. Un document d’accompagnement exposait certaines considérations de conception de base pour une version numérique de la monnaie unique de l’Union européenne destinée à un usage public.

« L’euro numérique ne peut réussir que s’il s’intègre dans la vie quotidienne des Européens. Il doit ajouter de la valeur par rapport aux solutions existantes », a déclaré le poste.

Dans le message, les deux ont déclaré qu’il était trop tôt pour régler les détails de la conception, mais la banque prévoit de conclure la phase d’enquête du projet à l’automne 2023.

La BCE a lancé le projet d’euro numérique en juin 2021 et a lancé une phase d’enquête de deux ans sur une monnaie numérique de banque centrale de détail (CBDC) en octobre. Depuis lors, la Commission européenne, l’organe exécutif de l’UE chargé de proposer une nouvelle législation, a déclaré qu’elle introduirait un projet de loi numérique sur l’euro en 2023.

Pendant ce temps, la BCE a été largement réticente quant aux détails et aux conclusions de son expérience, mis à part des allusions sporadiques au sujet d’un lancement possible de l’euro numérique dans les quatre prochaines années, et comment la BCE agirait probablement pour limiter le montant en circulation à 1,5 billion d’euros. (1,5 billion de dollars) pour contrôler les effets négatifs qu’elle pourrait avoir sur la stabilité financière.

Lagarde et Panetta ont également déclaré que l’euro numérique est conçu comme un moyen de paiement et non comme une forme d’investissement.

« Sinon, trop de dépôts des banques commerciales pourraient être transférés à la banque centrale – un scénario qui rendrait plus difficile pour les banques de prêter aux consommateurs et aux entreprises, et qui pourrait même générer des tensions dans le système bancaire en période de crise financière », a déclaré le poste a dit.

Bien qu’il soit trop tôt pour préciser les éléments de conception d’un euro numérique, certains objectifs sont clairs, indique le rapport.

« Premièrement, un euro numérique doit répondre aux besoins de ses utilisateurs », ont déclaré les responsables, ajoutant que selon les recherches, les utilisateurs accordent le plus d’importance à une large acceptation, à la facilité d’utilisation, aux faibles coûts, à la haute vitesse, à la sécurité et à la protection des consommateurs.

Un euro numérique devrait également profiter aux personnes qui ont actuellement un accès limité aux paiements numériques, selon le rapport.

Les responsables ont également présenté le cas d’un euro numérique.

« L’introduction d’un euro numérique garantirait que les citoyens puissent continuer à faire confiance à l’ancrage monétaire derrière leurs paiements numériques. Cela protégerait l’autonomie stratégique des paiements européens et la souveraineté monétaire, offrant une solution de repli si les tensions géopolitiques s’intensifient », ont-ils écrit.