Le prix AVAX d’Avalanche au point d’inflexion pourrait déclencher un mouvement de 15 % dans les deux sens | Cryptomonnaie

Le prix AVAX rebondit sur une pléthore de moyennes mobiles servant de support autour du niveau de 18,1 $.

Sur la base de l’évolution des prix, un passage à 21,47 $ semble probable tant que le niveau de support mentionné se maintient.

D’un autre côté, si le cluster des moyennes mobiles tombe en panne, les investisseurs d’Avalanche peuvent s’attendre à une baisse de 18% à 14,75 $.

Le prix d’AVAX est à un niveau stable, mais cela pourrait changer bientôt lors d’une éventuelle montée à des niveaux cruciaux. Cependant, ces perspectives dépendent du fait que le groupe d’indicateurs de support autour de 18,1 dollars se maintienne. Un échec là-bas, en revanche, pourrait entraîner une forte correction.

Le prix AVAX est à la croisée des chemins

Le prix AVAX a renversé l’obstacle de 18,26 $ en un plancher de support, et avec lui, le groupe de 50 et 200 moyennes mobiles exponentielles (EMA). Ce groupe d’indicateurs est particulièrement important pour savoir où Avalanche se déplace ensuite.

En supposant que le prix d’AVAX rebondisse sur ce niveau, les investisseurs peuvent s’attendre à un rebond de 10 % pour retester la MA de 200 sur quatre heures à 20,01 $. Si les acheteurs continuent d’intervenir et de renverser le niveau susmentionné, Avalanche retestera l’obstacle de 21,47 $.

Au total, ce mouvement constituerait un gain de 17 %.

Graphique AVAX/USDT sur 4 heures

Bien que ce rebond semble plausible et susceptible de se produire, il dépend de deux choses : le prix du Bitcoin se redresse et continue de rebondir et le groupe de moyennes mobiles à 18,26 $ détenu.

Cependant, si le prix AVAX ne parvient pas à le faire et transforme le plancher de support de 18,26 $ en obstacle, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que les traders Avalanche prennent le relais et renversent le prix Avalanche. Cette évolution pourrait voir le prix d’AVAX s’effondrer de 12 % à 15,97 $, permettant aux teneurs de marché de collecter la liquidité restant en dessous de ce niveau.

Dans certains cas, le prix d’AVAX pourrait atteindre une nouvelle version du plancher de support de 14,75 $.