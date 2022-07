Le prix Celsius saigne de 20% du jour au lendemain après le dépôt volontaire du chapitre 11 | Cryptomonnaie

Celsius Network a déposé une série de requêtes auprès du tribunal après avoir déposé volontairement le chapitre 11. Le prêteur de crypto a suivi Vauld, Voyager Digital et Three Arrows Capital dans leur effondrement. Le jeton du réseau a enregistré des pertes à deux chiffres du jour au lendemain.

Celsius Network, l’un des plus grands prêteurs de crypto-monnaie au monde, a déposé une demande de mise en faillite après avoir gelé les actifs des clients pendant plus d’un mois. La firme a révélé dans un communiqué que ce dépôt est « une opportunité pour stabiliser son activité ».

Alex Mashinsky, co-fondateur et PDG de Celsius, a déclaré :

Nous avons une équipe solide et expérimentée en place pour guider Celsius tout au long de ce processus. Je suis convaincu que lorsque nous regarderons en arrière l’histoire de Celsius, nous verrons cela comme un moment déterminant, où agir avec détermination et confiance a servi la communauté et renforcé l’avenir de l’entreprise.