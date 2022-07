Le hard fork de Cardano Vasil est juste à l’heure, le développeur démystifie la possibilité de retard | Cryptomonnaie

Les développeurs de Cardano ont assuré à la communauté que le hard fork de Vasil était dans les délais, sans retard prévu.

Le prix de Cardano a eu du mal à se redresser malgré un pic d’activité de développement proche du hard fork prévu.

Les analystes prédisent une nouvelle baisse du prix de Cardano et pensent que l’ADA pourrait baisser pour atteindre 0,31 $.

Le hard fork de Vasil est maintenant imminent, et le directeur technique du développement open-source de la Fondation Cardano a révélé que le nœud, le grand livre, le réseau et le consensus semblent être stables jusqu’à présent. Malgré ces développements positifs, les analystes cryptomonnaies pensent que le prix de Cardano pourrait chuter pour se maintenir au niveau de 0,31 $.

Le développement du hard fork de Vasil est sur la bonne voie

Alors que les commerçants sur la crypto Twitter spéculent sur un retard dans le hard fork Vasil de Cardano, KtorZ, le directeur technique du développement open source à la Fondation Cardano, a assuré à la communauté que le développement était sur la bonne voie.

Input Output Global, l’équipe de développement derrière Cardano, a récemment annoncé que la mise à niveau de Vasil est le programme le plus ambitieux de l’équipe à ce jour. La mise à niveau de Vasil implique une collaboration étroite avec de nombreux projets d’écosystème, et IOG travaille avec le protocole Indigo et Dquadrant.

KtorZ a été cité comme disant,

La plupart des bogues signalés ici concernent le `cardano-cli` qui est « juste » l’utilitaire de ligne de commande et l’interface d’interface de haut niveau Haskell. Jusqu’à présent, le nœud lui-même, c’est-à-dire le registre, le réseau et les bits de consensus, semble assez stable.

Il y a plus de 1 000 dApps en cours de développement sur la blockchain Cardano, et la croissance de l’altcoin a rendu nécessaire sa mise à niveau. Le réseau Cardano a vu un afflux de développeurs cherchant à s’appuyer sur sa plate-forme.

L’activité de développement sur le réseau Cardano s’est accélérée avec des engagements Github plus élevés que les concurrents – Ethereum, Solana et Avalanche. Cependant, les analystes pensent que le prix de Cardano pourrait chuter. Cardano reste à risque de s’effondrer pour supporter à 0,31 $.

Les analystes de Netcost-Security ont noté que le prix de Cardano avait tâtonné après avoir formé une configuration haussière, fixant de nouveaux objectifs pour l'altcoin.