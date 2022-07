Nouvelles intéressantes: premier jour de GameStop NFT, tendances Limewire et attaques de développement de jeux | Cryptomonnaie

Le nouveau marché NFT de GameStop a rapporté environ 44 500 $ de frais de transaction dans les 24 premières heures après son lancement via une version bêta publique lundi.

GameStop NFT aurait généré environ 1,98 million de dollars de ventes NFT lors de sa première journée complète d’activité. Comme la plateforme facture des frais de 2,25 % sur les ventes NFT, cela équivaut à environ 44 500 $ de frais.

Bien que cette somme puisse sembler décevante, étant donné qu’elle ne représenterait que 0,27% des revenus quotidiens de GameStop pour 2021, cela dépend de votre point de vue. Selon le média Kotaku, GameStop comptait 4 816 magasins aux États-Unis au début de 2021, ce qui représentait en moyenne 3 426 $ de ventes nettes quotidiennes pour l’entreprise.

Pour offrir un contraste supplémentaire, malgré beaucoup d’anticipation avant son lancement en mai, Coinbase NFT n’a généré que 75 000 $ de ventes NFT le premier jour et a mis environ un mois pour générer 1 million de dollars de volume de ventes. Coinbase NFT a également proposé des frais nuls pour attirer de nouveaux utilisateurs ce mois-là.

GameStop NFT, qui est basé sur Ethereum Layer 2 Loopring, abrite actuellement une longue liste de projets NFT nouveaux et inconnus. Cependant, il accueillera bientôt plusieurs projets de la solution de mise à l’échelle Ethereum Layer 2, Immutable X tels que Gods Unchained et Guild of Guardians. Le duo s’est associé en février pour développer ensemble des jeux NFT.

À ce stade, le projet MetaBoy NFT représentant des avatars de console animés de type GameBoy est la collection la plus vendue du marché à ce jour et a généré un volume de 989,597 ETH, soit 1,1 million de dollars aux prix actuels.

Top 10 des projets les plus vendus : GameStop NFT

Quand les développeurs de jeux attaquent : « Pourquoi les NFT sont un cauchemar »

Vendredi, le développeur de jeux vidéo Mark Venturelli a lancé une attaque surprise contre les NFT lors du Festival international des jeux au Brésil. L’événement a été parrainé par plusieurs sociétés NFT/blockchain telles que Lakea et Ripio.

Venturelli, connu pour son travail sur Chroma Squad, a été invité à fournir une présentation virtuelle sur l’avenir du jeu, mais après s’être présenté, il a rapidement changé de vitesse en se lançant dans une tirade sur « pourquoi les NFT sont un cauchemar ».

La présentation de Venturelli, qui a également une version anglaise, soutient essentiellement que l’introduction d’une activité économique spéculative via les NFT finira par ruiner l’expérience des personnes qui veulent juste jouer à des jeux pour le plaisir.

Lors d’une interview avec PC Gamer le 11 juillet, Venturelli a déclaré :

Ce qui va réellement se passer, c’est que les groupes organisés vont opérer et évoluer avec des marges de plus en plus réduites, et repousser tout le monde. Parce que c’est ce qui se passe. Si vous jouez à EVE Online ou à Runescape, ou à tout autre jeu qui simule l’économie, c’est ce qui se passe.

« Les groupes organisés vont vous écraser. Ce qui va réellement se passer, c’est que si vous jouez naïvement à un jeu et que vous vous amusez – imaginez cela – alors vous voulez vendre vos affaires, vos affaires ne vaudront rien », a-t-il ajouté.

Tony Hawk débarque… dans le métaverse

L’icône du skateboard Tony Hawk s’est associé à The Sandbox pour construire le « plus grand skatepark » du métaverse.

Le déménagement a été annoncé le 13 juillet et les premiers aperçus montrent les utilisateurs socialisant au skatepark de Hawk et la possibilité de créer des parcours personnalisés sur lesquels leurs avatars peuvent patiner.

Les détails sont rares à ce stade, mais Hawk a noté que ce sera le « plus grand skatepark » à atteindre le Metaverse. L’accord marque un autre partenariat grand public notable pour The Sandbox cette semaine, après que Playboy a annoncé qu’il lançait MetaMansion sur la plate-forme.

Limewire est de retour en force

Limewire, la marque célèbre pour avoir fourni du partage de fichiers/musique piratée entre 2000 et 2010, est en vogue sur Twitter cette semaine après sa relance en tant que plate-forme NFT axée sur la musique et le divertissement.

La plate-forme a été lancée le 7 juillet et n’a rien à voir avec le logiciel torrent à part l’achat des droits d’utilisation du nom. Il s’est associé à des musiciens emblématiques des années 2000 tels que Soulja Boy pour passer le mot.

De nombreuses personnes sur Twitter se sont depuis amusées à souligner l’ironie du fait que Limewire passe d’une plate-forme de piratage de musique à la vente de NFT dans lesquels leurs œuvres peuvent facilement être «volées» via un clic droit et une sauvegarde. Limewire s’est toutefois joint au plaisir en retweetant de tels mèmes.

Autres nouvelles intéressantes

Le service d’analyse de la blockchain Nansen a publié son rapport sur les indices NFT pour le deuxième trimestre de 2022, les données montrant que juin a enregistré le chiffre le plus bas de l’année civile malgré le fait que les acheteurs restent cohérents.

La plus grande ville de Chine, Shanghai, a officiellement l’intention de stimuler le développement d’innovations telles que la blockchain, les NFT, le Metaverse et le Web3 au cours de son prochain plan quinquennal.