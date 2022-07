Prédiction des prix des crypto-monnaies : Dogecoin, Bitcoin et Crypto.com – Asian Wrap 14 juillet | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin est à l’aube d’un rallye de 35%

Le prix Dogecoin montre ses plans après avoir marqué un point d’inflexion qui pourrait déclencher une montée en puissance. À l’avenir, les investisseurs doivent porter une attention particulière à la zone d’achat et à la manière dont DOGE y réagit.

Le prix du Dogecoin a établi une fourchette allant de 0,049 $ à 0,078 $ alors qu’il remontait de 60 entre le 18 juin et le 27 juin. Après qu’une tentative prématurée de rallier DOGE plus haut a échoué et a entraîné une forte correction qui a amené DOGE dans une zone d’achat.

Cette zone s’étend de 0,053 $ à 0,060 $ et se situe bien en dessous du point médian de la fourchette, ce qui indique qu’elle se trouve dans une zone de forte remise. Souvent, ces retracements sont inversés dans la zone susmentionnée, ce qui entraîne le début de la prochaine étape. Pour le prix Dogecoin, les acteurs du marché peuvent également s’attendre à quelque chose de similaire.

Mise à jour du marché : le prix du Bitcoin déclenche le tristement célèbre Pi Cycle Bottom !

Le prix du Bitcoin montre des signaux optimistes pour clôturer la séance de négociation du mercredi 13 juillet. Au cours de la session de New York, les baissiers ont fléchi une brève attaque sur la barrière de 18 900 $. Les traders ont rapidement saisi l’opportunité en quelques minutes et ont réussi à revenir au niveau de prix de 20 000 $.

Au milieu du rebond de 20 000 $, le prix du Bitcoin a soudainement déclenché le tristement célèbre indicateur Pi Cycle Bottom. Les investisseurs se souviendront peut-être de l’importance du Pi Cycle, car il signalait avec précision les plus bas de 2018 à 3 000 $ et les plus hauts de 64 000 $ en tant que Pi Cycle Top en 2021.

Le prix CRO affichera-t-il un bénéfice en juillet ?

Le prix de Crypto.com montre une faiblesse au cours de la deuxième semaine de négociation de juillet. Bien que le scénario haussier n’ait pas été invalidé, les conditions de marché justifient l’examen d’un scénario alternatif.

La semaine dernière, le 8 juillet, le prix CRO de Crypto.com a reconquis le canal parallèle descendant, ce qui a conduit à la nécessité d’envisager un scénario haussier. Alors que le prix du CRO oscillait à 0,12 $, des objectifs prudents à 0,14 $ et 0,17 $ ont été émis tout en maintenant un niveau d’invalidation serré à 0,10 $. Si les conditions du marché étaient véritablement haussières, le prix du CRO se serait propulsé impulsivement vers le premier objectif à ce jour. Malheureusement, les haussiers n’ont pas pu maintenir leur support et sont à nouveau tombés sous le canal de tendance descendante.