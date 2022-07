Le prix Dogecoin est à l’aube d’un rallye de 35% | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin a marqué la zone d’achat à rabais profond à 0,057 $, faisant allusion à une hausse potentielle.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que DOGE augmente de 35 % pour retester le niveau de résistance à long terme à 0,082 $.

Un chandelier quotidien proche du bas de la fourchette à 0,049 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix Dogecoin montre ses plans après avoir marqué un point d’inflexion qui pourrait déclencher une montée en puissance. À l’avenir, les investisseurs doivent porter une attention particulière à la zone d’achat et à la manière dont DOGE y réagit.

Le prix Dogecoin prêt à rebondir

Le prix du Dogecoin a établi une fourchette allant de 0,049 $ à 0,078 $ alors qu’il remontait de 60 entre le 18 juin et le 27 juin. Après qu’une tentative prématurée de rallier DOGE plus haut a échoué et a entraîné une forte correction qui a amené DOGE dans une zone d’achat.

Cette zone s’étend de 0,053 $ à 0,060 $ et se situe bien en dessous du point médian de la fourchette, ce qui indique qu’elle se trouve dans une zone de forte remise. Souvent, ces retracements sont inversés dans la zone susmentionnée, ce qui entraîne le début de la prochaine étape. Pour le prix Dogecoin, les acteurs du marché peuvent également s’attendre à quelque chose de similaire.

Cependant, le seul obstacle qui bloque le chemin de DOGE est la moyenne mobile simple (SMA) de 200 sur quatre heures. Surmonter cette barrière est la clé et le signal que la pièce meme est prête pour un rebond. Dans un tel cas, le prix du Dogecoin augmentera très probablement pour retester la fourchette haute à 0,078 $ et, dans certains cas, revoir le niveau de résistance à 0,082 $.

Graphique DOGE/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Dogecoin, un chandelier quotidien proche du bas de la fourchette à 0,049 $ invalidera la thèse haussière. Dans un tel cas, DOGE est susceptible de glisser plus bas à la recherche de niveaux de support stables.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix Dogecoin revienne à la barre des 0,047 $, où les acheteurs peuvent récupérer avant leur prochaine tentative.