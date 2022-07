First Mover Asia : les banquiers des fusions et acquisitions voient la crise comme une opportunité, avec le degré Celsius et l’inflation en tête | Cryptomonnaie

Un analyste dit « meh » alors que le bitcoin remonte au-dessus de 20 000 $, alors que des rapports ont fait surface selon lesquels le prêteur de crypto en difficulté Celsius pourrait être en train de déposer un dossier de mise en faillite. Les banquiers de fusions et acquisitions voient une multitude d’opérations résultant de la crise actuelle du marché.

Prix ​​: Le prix du Bitcoin a été récupéré au-dessus de 20 000 $ malgré une lecture élevée de l’inflation aux États-Unis. « Meh », a déclaré un analyste.

Insights: L’intérêt pour les fusions et acquisitions au sein du secteur de la cryptomonnaie gagne du terrain au milieu d’un marché baissier et d’un intérêt en baisse pour le capital-risque, rapporte Shaurya Malwa.

Bitcoin (BTC) : 19 904$ +2,6%

Éther (ETH) : 1 090 $ + 4,3 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 3 801,78 −0,4 %

Or : 1 733 $ l’once troy + 0,5 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 2,90 % −0,05

Les prix du bitcoin, de l’éther et de l’or sont pris à environ 16 heures, heure de New York. Bitcoin est l’indice des prix CoinDesk Bitcoin (XBX); Ether est l’indice des prix Ether CoinDesk (ETX); L’or est le prix au comptant du COMEX. Des informations sur les indices CoinDesk sont disponibles sur coindesk.com/indices.

Bitcoin (BTC) était plus élevé, gagnant pour la première fois en six jours et récupérant plus de 20 000 $.

L’attente de mercredi était qu’une lecture élevée de l’inflation américaine pour juin pousserait la Réserve fédérale à devenir plus agressive dans le resserrement des conditions monétaires pour ralentir la hausse des prix à la consommation – et cela exercerait à son tour une pression négative sur les prix des actifs risqués, de actions en bitcoin.

Les actions américaines ont terminé la séance en baisse, de sorte que la hausse du bitcoin a incité les analystes cryptomonnaies à se gratter la tête.

« Normalement, c’est une mauvaise nouvelle pour l’économie et les marchés », a écrit Alexandre Lores, directeur de la recherche sur les marchés de la blockchain chez Quantum Economics, dans une newsletter. « Qu’il s’agisse simplement d’une autre mauvaise donnée économique jetée sur la pile, ou que cela ait déjà été pris en compte, jusqu’à présent, les investisseurs sont d’accord. »

Sur les marchés des actifs numériques, les jetons MATIC de Polygon ont augmenté de 11 % après avoir été sélectionnés comme l’une des six entreprises à rejoindre le programme Accelerator de Disney.

Et les analystes crypto étaient bouche bée devant une mesure de marché obscure connue sous le nom de « remise stETH » – peut-être un signe que le prêteur crypto troublé Celsius pourrait être prêt à vider tout ou partie de sa réserve de 435 millions de dollars de jetons d’éther jalonnés (stETH). Krisztian Sandor avait cette histoire, ainsi qu’une autre exclusivité basée sur des données de blockchain montrant Celsius remboursant sa dernière tranche de prêts aux protocoles de financement décentralisés – dans ce cas, un prêt de 50 millions de dollars à Compound.

(Juste avant l’heure de mise sous presse, CNBC a rapporté que les avocats de Celsius informaient les régulateurs de l’État qu’il avait entamé une procédure de mise en faillite en vertu du chapitre 11. Celsius n’a pas immédiatement répondu à un e-mail de CoinDesk demandant des commentaires.)

Connaissances

Les fusions et acquisitions cryptomonnaies deviennent une chose alors que les géants de la trésorerie ramassent les petits gars

Par Shaurya Malwa

L’intérêt pour les fusions et acquisitions au sein du secteur de la cryptomonnaie gagne du terrain au milieu d’un marché baissier et d’un intérêt en baisse pour le capital-risque.

Les entreprises qui regorgent d’argent, telles que l’échange de crypto FTX, utilisent leurs ressources pour capitaliser sur des actifs en difficulté en période de turbulences. L’homologue américain de la bourse, FTX US, a récemment obtenu une option pour acheter la société de cryptomonnaie assiégée BlockFi jusqu’à 240 millions de dollars, après avoir offert une ligne de crédit de 400 millions de dollars.

Par ailleurs, la société de protocole blockchain Ripple a déclaré en mai qu’elle était prête à utiliser son « bilan solide » pour acheter les sociétés à l’origine des protocoles et produits cryptomonnaies populaires.

Ce sentiment fait suite à une année record pour les fusions et acquisitions en 2021. Selon un rapport de PwC, ces transactions ont représenté des transactions totalisant plus de 55 milliards de dollars, bien plus que les 1,1 milliard de dollars enregistrés en 2020.

La taille moyenne des transactions dans l’espace l’année dernière a également triplé pour atteindre 179,7 millions de dollars en 2021, contre 52,7 millions de dollars en 2020, selon le rapport de PwC.

En crise, opportunité

Certains analystes affirment que l’intérêt croissant pour l’achat de lecteurs cryptomonnaies existants vient de la mentalité « la taille est importante » des fondateurs.

« Les entreprises qui dominent déjà des segments de leur marché et qui pensent que la taille est importante utiliseront les opportunités d’acheter des concurrents plus petits pour absorber leurs clients », a déclaré Martin Hiesboeck, responsable de la recherche à la banque cryptomonnaie Uphold, dans un e-mail avec CoinDesk.

« Les institutions financières qui ont de l’argent à leur disposition ont toujours profité des périodes de crise pour renforcer leur position. Ce n’est pas nouveau, et certainement pas une fonctionnalité spéciale à la cryptomonnaie. Tout comme dans le secteur bancaire, peu de banques dans tous les pays dominent le marché », a ajouté Hiesboeck.

Cela ne indique toutefois pas que les petits opérateurs dotés de modèles commerciaux innovants ou perturbateurs n’ont pas de marge de croissance, a déclaré Hiesboeck.

Pendant ce temps, Hiesboeck a déclaré qu’un certain nombre de petits acteurs de la cryptomonnaie pourraient être confrontés à des turbulences dans les conditions actuelles du marché. « Les données nous portent à croire qu’environ huit petites bourses/portefeuilles sont actuellement en difficulté, mais on ne sait toujours pas sur le marché comment cela se déroulera », a-t-il déclaré, sans divulguer de détails.

« L’évolution de l’environnement réglementaire, en particulier dans l’Union européenne, obligera les bourses, et les prêteurs en particulier, à divulguer davantage d’informations sur leurs avoirs et leurs passifs, et nous permettra donc d’avoir une image claire de qui peut acheter et qui peut être acheté », a déclaré Hiesboeck.