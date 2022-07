Prédiction du prix du Bitcoin : Un couteau qui tombe ou l’épée de Michael Saylor dans la pierre pt.2 | Cryptomonnaie

Ventes aux enchères de prix Bitcoin juste en dessous d’un canal de tendance Elliot Wave établi en 2019.

Le prix du BTC montre une divergence haussière entre la vague 2 et la vague 4 sur l’indice de force relative.

L’invalidation de la thèse macro est une violation de la vague 1 à 13 880 $.

Le prix du Bitcoin est toujours très haussier selon les techniques macro. Un modeste objectif de 80 000 $ est toujours dans les cartes pour l’avenir, mais définir un creux de marché reste le véritable défi. Le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, maintient un biais haussier similaire.

Le prix du Bitcoin est imperturbable sur des périodes plus longues

Le prix du bitcoin a rendu les commerçants frénétiques cette semaine alors que les traders ont réussi à supprimer le prix en dessous de la barrière psychologique de 20 000 $. Alors que de nombreux day traders ne voient aucun espoir pour la monnaie numérique peer-to-peer, la vente actuelle est toujours considérée comme un prix réduit par les investisseurs à long terme tels que le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor. Selon Saylor, Bitcoin est extrêmement sous-évalué et «ce n’est qu’une question de temps avant que le monde réalise enfin » l’importance d’une monnaie numérique peer-to-peer non gonflée.

Le prix du Bitcoin, au moment de la rédaction, se négocie à 19 340 $. Historiquement, Bitcoin n’a jamais passé plus d’un mois dans la région des 19 000 $. En décembre 2017, le prix du BTC s’est échangé brièvement près du niveau de 19 000 $ avant de chuter à 3 850 $ pendant la pandémie de coronavirus. Le prix du BTC n’a passé qu’une courte période de quatre semaines dans la région de 19 000 $ en novembre 2020 avant de se rallier au sommet de 2021 à 64 895 $.

Qu’est-ce que Bitcoin essaie de nous dire?

Le niveau de 19 000 $ peut être considéré comme une barrière à l’entrée. L’argent intelligent ne passe pas beaucoup de temps dans la région avant que de fortes avancées ne se produisent. Ainsi, les commerçants devront peut-être bientôt choisir leur camp. Êtes-vous un taureau ou un traders?

Le prix du Bitcoin oscille juste en dessous d’un canal de tendance parallèle Elliot Wave pour la troisième semaine consécutive. Les premières preuves d’un creux du marché pourraient être une brèche et clôturer au-dessus du canal actuellement positionné à 21 222 $.

Graphique BTC/USDT sur 1 semaine

Du point de vue d’Elliot Wave, le prix du Bitcoin a encore une chance de devenir l’élixir de Michael Saylor. L’indice de force relative (RSI) contredit la thèse haussière de la vague d’Elliott sur les délais hebdomadaires et quotidiens. Remarquez la divergence haussière entre la vague 2 à 3 875 $ et le niveau de prix actuel à 19 400 $. Le RSI suggère que la valeur actuelle de Bitcoin à 19 400 $ est plus survendue que lorsque le prix du Bitcoin s’échangeait à 3 850 $ pendant les creux pandémiques de 2020.

Graphique BTC/USDT sur 1 semaine

Si Bitcoin est effectivement mis aux enchères dans une vague 4 chronophage, il y a encore une chance pour une future course haussière de la vague 5 à l’avenir. Les cibles conservatrices seraient les sommets historiques à 69 000 $. Il y a plusieurs raisons de croire en un objectif de 80 000 $, mais cette thèse n’est pas destinée à être un post fantastique/FUD.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

L’invalidation de la thèse macro haussière reste la vague 1 à 13 880 $. Si 13 880 $ sont dépassés, la crypto-monnaie sera probablement dans un marché baissier pour les années à venir. Les baissiers devraient avoir la force de saisir probablement des liquidités sous les écarts de CME à 10 000 $. De plus, ils pourraient potentiellement liquider les creux pandémiques à 3 850 $, entraînant une baisse de 80 % par rapport au prix actuel du Bitcoin.