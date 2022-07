Pourquoi Dogecoin est à la dérive en mer | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin est remis à la merci des marchés mondiaux.

Avec Elon Musk ligoté au tribunal sur Twitter, son gardien ne soutiendra pas le prix DOGE de si tôt.

Une vague complète des gros investissements de juin devrait se produire, l’action des prix devant s’effondrer de 20 %.

Le prix du Dogecoin (DOGE) est dans une situation désastreuse, qui pourrait être comparée à un navire sans direction en mer, les moteurs morts et la cuisine sans nourriture pour le reste de l’équipage. Elon Musk, connu comme l’un des plus grands soutiens de Dogecoin, a déjà fui le navire il y a longtemps, enfreignant le code naval selon lequel le capitaine reste le dernier au volant tandis que les passagers ont la possibilité de fuir en premier. Au lieu de cela, Musk a pris sa capsule de sauvetage privée et a laissé les investisseurs perplexes sur ce qu’il fallait faire ensuite, car le milliardaire Tesla a de plus gros poissons à faire frire avec l’attaque juridique de Twitter, préparant Dogecoin pour un effondrement de 20 % à 0,050 $.

Le prix DOGE navigue sans le capitaine Musk

Il a été rapporté que le prix du Dogecoin a vu un afflux massif d’investisseurs de baleines jeter des quantités substantielles d’argent dans les crypto-monnaies. Cela est venu à la suite de rumeurs selon lesquelles l’action sur les prix de Dogecoin verrait un renouveau et une hausse à la suite de l’achat de Twitter par Musk et de la connexion de Dogecoin à la plate-forme Twitter comme l’une des méthodes les plus préférées de paiement pour des services supplémentaires. Cependant, la rumeur s’est avérée être un raté, car Musk est resté silencieux et n’a pas du tout parlé de crypto-monnaies depuis plus de trois mois déjà.

Les investisseurs du prix DOGE se rendent compte maintenant que leur capitaine a quitté le navire, le laissant sans véritables noms de support sur le pont. Le risque est maintenant un effondrement complet de l’action des prix vers 0,050 $, car les grandes baleines investisseurs à partir de juin commenceront à retirer leur argent et les éventuels revenus qui l’accompagnent, avant de subir des pertes sur leurs investissements. Le prix du DOGE subira un exode de liquidités et verra sa capitalisation boursière encore diminuer avec une perte de 20 % à portée de main.

DOGE/USD Graphique journalier

Un revirement pourrait s’amorcer si les banques centrales, qui ne sont qu’une des raisons de cet hiver des crypto-monnaies, commencent à signaler que le pire est passé et que l’inflation est maîtrisée avec des prédictions de croissance plus positives à portée de main. Cela inciterait les ménages et les familles à investir davantage dans les crypto-monnaies, loin des valeurs refuges comme le tout-puissant dollar américain. Le prix DOGE verrait rapidement une hausse vers 0,07 $ par rapport à la moyenne mobile simple sur 55 jours avant de remonter à 0,09 $ dans un rebond de reprise stupéfiant.