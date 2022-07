Pourquoi les traders sont stupides sur Cardano | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano a connu une hausse ce matin dans le commerce ASIA PAC.

Le prix ADA, cependant, a subi une dévaluation de 12% en seulement trois jours de bourse.

Attendez-vous à voir cette hausse être de courte durée et destinée à piéger les traders dans le processus.

Le prix Cardano (ADA) a reçu un uppercut avec une action sur les prix évaporant encore 12% de la valeur. Bien que plusieurs crypto-monnaies montrent des signes d’inversion ce matin, les traders doivent être conscients des aspects techniques, car certains pourraient avoir une mauvaise surprise en essayant de se prépositionner pour une reprise. Comme le prix de l’ADA se négocie loin de toute poignée de support, attendez-vous à voir un éventuel piège à traders se former avec le prix de Cardano qui devrait encore baisser de 8% avant d’atteindre des niveaux de support qui pourraient enfin soutenir l’action des prix pour un rebond à la hausse.

Le prix de l’ADA rebondit sur l’air

Le prix de Cardano montre des tendances similaires à celles de la plupart des crypto-monnaies ce matin après avoir subi une séquence de trois jours de défaites qui a encore fait baisser les prix. Bien qu’aucun nouveau creux n’ait été imprimé pour 2022, les haussiers doivent échanger ce signal avec précaution car, dans le cas de Cardano, aucun élément de support fondamental n’est à proximité qui pourrait être utilisé comme point d’entrée, et aucun niveau à proximité immédiate pour placer leur s’arrête en toute sécurité. Les traders qui sautent juste sur ce chandelier vert quotidien actuel montrent une mauvaise gestion commerciale et pourraient être pris dans un piège haussier avec une pression d’au moins 8 % ou plus, ce qui est une perte assez négative à supporter lors d’un positionnement long à 0,50 $.

Le prix ADA est donc un commerce attentiste avec des commerçants attendant la baisse vers 0,388 $ ou près de 0,40 $ avant de commencer à acheter. Plusieurs crypto-monnaies montrent que leur action sur les prix est étayée, ce qui est une très bonne motivation à utiliser pour décider d’aller longtemps, mais nécessite également un élément factuel de support sur le graphique. Les arrêts peuvent être placés en dessous de 0,38 $ et les objectifs de profit fixés à 0,50 $, ce qui en fait une transaction de 1 à 6, ce qui est une bonne stratégie de négociation dans laquelle il vaut la peine de s’aventurer.

Graphique journalier ADA/USD

Bien sûr, le risque à la baisse s’accompagne d’un catalyseur qui pourrait amener l’action des prix ADA en dessous de 0,38 $. Mais même cela ne serait pas un si gros problème car le niveau de support S1 mensuel actuel est proche, proche d’environ 0,36 $. C’est une zone très mince dans laquelle les baissiers peuvent se déplacer avant d’être touchés par le prochain niveau de prise de bénéfices. Avec l’indice de force relative qui est sur le point d’être survendu, les baissiers frais s’abstiennent d’ajouter ou de rejoindre la tendance baissière pour le moment.