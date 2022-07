Prédiction des prix des crypto-monnaies : Bitcoin, Crypto.com et Ripple – European Wrap 13 juillet | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a formé une configuration extrêmement baissière qui pourrait déclencher une vente non seulement pour lui-même, mais également pour l’ensemble du marché. L’annonce de l’indice des prix à la consommation du mois de juin, qui devrait être publiée mercredi à 12h30 GMT, ajoute de la crédibilité à ces perspectives.

Le prix de Crypto.com a franchi le point médian de la fourchette et devrait continuer à baisser. Si le niveau de support intermédiaire se maintient, il y a de fortes chances que le rebond soit prématuré pour le CRO.

Le prix Ripple (XRP) varie entre une bande passante étroite, car les malheurs des marchés mondiaux atténuent tout mouvement potentiel à la hausse. Avec tous les éléments baissiers, on pourrait penser que le prix du XRP ne peut aller que dans une seule direction, qui est à la baisse, mais les haussiers défendent la fourchette et soutiennent l’action des prix à 0,30 $ et plus. Comme l’été est presque dans son premier trimestre, attendez-vous à voir cette fourchette se poursuivre pour le reste du mois de juillet, car il est clair que les haussiers et les baissiers sont heureux de défendre ces barrières pour l’instant, indiquant une période d’hibernation pour les deux parties alors que certains repos bien mérité et les vacances vont commencer.