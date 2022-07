Propriétaires de Shiba Inu, attention ! Les faux SHI, TREAT sont arrivés sur le marché | Cryptomonnaie

L’annonce récente de Shytoshi Kusama a partagé des mises à jour sur le développement du stablecoin SHI et du jeton de récompense TREAT.

Un membre de la communauté Shiba Inu a révélé que des acteurs malveillants avaient créé des actifs cryptomonnaies pouvant être confondus avec de faux SHI ou TREAT.

Le prix du Shiba Inu est à un point décisif, et les analystes prédisent une baisse de la pièce meme.

Shytoshi Kusama a confirmé des mises à jour dans le développement du stablecoin algorithmique SHI et TREAT. Le jeton de récompense entrant de l’écosystème Shiba Inu et le stablecoin seront bientôt lancés, cependant, de faux jetons cryptomonnaies qui peuvent être confondus avec SHI ou TREAT font le tour.

Un membre de la communauté Shiba Inu met en garde contre les faux SHI, TREAT

Un membre de la communauté Shiba Inu, identifié comme Firstword98 sur Discord, a révélé que des acteurs malveillants avaient créé des actifs cryptomonnaies qui peuvent facilement être confondus avec ceux développés par l’équipe SHIB.

L’équipe de développement de Shiba Inu travaille actuellement sur le stablecoin SHI et le jeton de récompense TREAT. Des projets totalement indépendants de l’écosystème Shiba Inu font le tour, et les membres de ShibArmy peuvent le confondre avec SHI ou TREAT.

Voici la liste des jetons avec des noms similaires à SHI, TREAT et autres jetons de l’écosystème Shiba Inu.

Noms de jetons similaires à SHI et TREAT

Les membres de ShibArmy doivent prendre note du fait que les développeurs de Shiba Inu n’ont pas encore déployé SHI ou TREAT ; par conséquent, toutes les allégations de parachutages sont malveillantes ou fausses. Des projets espérant profiter de la popularité de l’écosystème Shiba Inu auraient commencé à faire circuler leurs jetons dans l’espoir de rassembler SHIB ou d’autres crypto-monnaies en échange.

SHI et TREAT sont actuellement en cours de développement, et Shiba Inu annoncera le lancement de ces jetons une fois qu’ils seront disponibles à l’achat, largués ou distribués aux membres de ShibArmy.

La ligne de vêtements SHIB pourrait bientôt être lancée

Les membres de la ShibArmy anticipent la ligne de vêtements SHIB x RICHMOND. Un magasin de streetwear basé à San Francisco, Dripto.com, a annoncé que la marque fusionnerait la culture streetwear avec la technologie crypto.

Shiba Inu a été ajouté comme mode de paiement sur Dripto.com, et les jetons SHIB peuvent être utilisés pour acheter des baskets et des vêtements. Le marché a ajouté une utilité réelle à la pièce meme plus tôt ce mois-ci.

Le prix du Shiba Inu pourrait faire un mouvement haussier si cela se produit

Les analystes ont évalué le graphique des prix du Shiba Inu et identifié les signes indiquant un renversement de tendance haussier dans la pièce meme. Pour plus d’informations, les niveaux de prix clés et les objectifs, regardez cette vidéo :