Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : L’annonce de l’IPC peut-elle déclencher une autre vente sur le marché de la cryptomonnaie ? | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin montre une cassure baissière du fanion, faisant allusion à un crash de 42% à 11 202 $.

Le prix Ethereum cherche à trouver un plancher de support stable pour déclencher une cassure de l’obstacle de 1 284 $.

Le prix Ripple pourrait revoir la zone de demande de quatre heures, s’étendant de 0,286 $ à 0,306 $, dans une tentative de rallye.

Le prix du Bitcoin a formé une configuration extrêmement baissière qui pourrait déclencher une vente non seulement pour lui-même, mais également pour l’ensemble du marché. L’annonce de l’indice des prix à la consommation du mois de juin, qui devrait être publiée mercredi à 12h30 GMT, ajoute de la crédibilité à ces perspectives.

Les prédictions suggèrent que l’IPC pourrait être de 8,8 %. La dernière annonce a eu lieu le 10 juin, lorsque l’IPC réel a dépassé les prédictions, déclenchant une vente du prix du Bitcoin d’environ 30 000 $ à 17 600 $.

Par conséquent, les investisseurs doivent porter une attention particulière à l’annonce d’aujourd’hui et à la manière dont BTC pourrait y réagir.

Le prix du Bitcoin révèle une perspective baissière

L’action des prix du Bitcoin entre le 6 juin et le 13 juillet semble avoir formé un fanion baissier. Cette formation technique contient un mât et un fanion et est appelée un modèle de continuation.

La vente de 42% entre le 6 juin et le 18 juin, qui a poussé BTC à former un swing bas à 17 591 $, forme le mât de drapeau. Et la consolidation qui a suivi sous la forme de hauts et de bas plus bas est appelée fanion.

Cette configuration prévoit une baisse de 42 % à 11 202 $, obtenue en ajoutant la hauteur du mât au point de rupture à 19 623 $, qui s’est produite le 12 juillet. Cette évolution ajoute une confirmation à l’avenir baissier de BTC.

Graphique BTC/USD sur 1 jour

Alors que les choses semblent sombres pour le prix du Bitcoin, une reprise rapide au-dessus de 22 559 $ – la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 semaines – invalidera cette formation de fanion baissier. Dans un tel cas, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que BTC tente de passer à 25 000 $.

Prix ​​​​Ethereum à la recherche d’étages stables

Le prix d’Ethereum s’est effondré en dessous du point médian de la fourchette de 878 $ à 1 284 $ à 1 081 $. Ce mouvement est le troisième rejet aux sommets égaux formés à 1 284 $. Fait intéressant, le troisième rejet était également dû à la présence du 200 SMA de quatre heures.

Une tentative de reprise au-dessus du point médian semble être une tentative plausible de la part des traders. Cependant, le rejet semble plus probable compte tenu de la façon dont le prix du Bitcoin est positionné.

Dans un tel cas, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’ETH revisite la fourchette basse à 878 $.

Graphique ETH/USD sur 1 jour

Indépendamment des perspectives pessimistes, si le prix d’Ethereum produit un chandelier quotidien proche du sommet de la fourchette de 1 284 $, cela invalidera les perspectives baissières et déclenchera une ascension potentielle à 1 500 $ ou plus.

Le prix de l’ondulation se poursuivra dans la tendance baissière

Le prix de l’ondulation se situe en dessous du niveau de support à 0,332 $, après des semaines de consolidation. Une confirmation d’un basculement de ce pied dans une barrière de résistance est très susceptible de déclencher un crash de 40% au point de contrôle du volume (POC) à 0,187 $.

Un POC est le niveau d’échange le plus élevé ; pour Ripple, le profil de volume s’étend de janvier 2017 à juillet 2022. Par conséquent, un nouveau test du niveau devrait voir certains acheteurs entrer et sauver le jeton.

Cependant, une rupture de ladite barrière pourrait étendre la vente à 0,134 $.

Graphique XRP/USD sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix Ripple produit un chandelier hebdomadaire au-dessus de 0,322 $, cela atténuera les perspectives baissières. Cependant, pour invalider ce scénario, le prix XRP doit transformer l’obstacle de 0,509 $ en un plancher de support.