« Hypocrisie »: le juge rejette la requête de la SEC visant à garder secrets les documents Hinman dans l’affaire Ripple | Cryptomonnaie

La Securities and Exchange Commission (SEC) a subi un coup dur dans son affaire contre Ripple, après qu’un juge américain a rejeté ses demandes de secret professionnel concernant des documents internes liés au « discours Hinman ».

En rejetant la requête le 12 juillet, la juge magistrate américaine Sarah Netburn a dénoncé l’hypocrisie de la SEC en faisant valoir que le discours – dans lequel un ancien fonctionnaire Bill Hinman a suggéré que l’ETH n’était pas une sécurité – était une affaire personnelle pour Hinman tout en affirmant qu’il devrait être protégé parce qu’il a reçu des conseils juridiques de la SEC pour confirmer les politiques de la commission.

L’hypocrisie en faisant valoir devant la Cour, d’une part, que le discours n’est pas pertinent pour la compréhension du marché de la façon dont la SEC réglementera la crypto-monnaie, et d’autre part, que Hinman a demandé et obtenu des conseils juridiques de l’avocat de la SEC dans la rédaction de son discours, suggère que la SEC adopte ses positions en matière de litige pour atteindre son objectif souhaité, et non par allégeance fidèle à la loi.