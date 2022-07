La France pourrait obtenir l’euro numérique en 2023 et lance la deuxième étape des expériences CBDC | Cryptomonnaie

La banque centrale française souhaite qu’une monnaie numérique de banque centrale opérationnelle soit mise en service dès 2023.

La Banque de France a lancé la deuxième phase de ses expérimentations CBDC pour rationaliser les transactions nationales et transfrontalières.

La Banque centrale européenne a récemment publié trois rapports pour adopter la plus grande loi sur les crypto-monnaies en Europe.

La Banque de France souhaite qu’une monnaie numérique de gros de la banque centrale (CBDC) opérationnelle soit mise en service dès 2023. La monnaie numérique de la banque centrale devrait être une version numérique de la monnaie souveraine de la France, l’euro. La Banque centrale européenne a exhorté les régulateurs à adopter la plus grande loi sur les crypto-monnaies en Europe.

L’euro numérique pourrait être une réalité d’ici 2023

François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, a annoncé le 12 juillet que la banque centrale avait lancé la deuxième phase d’expérimentation d’une CBDC de gros. L’euro numérique serait utilisé pour rationaliser les transactions nationales et transfrontalières entre les banques. La CBDC française serait une version numérique de la monnaie souveraine du pays, l’euro.

Galhau a annoncé dans son discours au Forum financier international Paris Europlace 2022,

Nous voulons nous rapprocher d’un prototype viable, en le testant dans la pratique avec plus d’acteurs privés et plus de banques centrales étrangères au second semestre 2022 et en 2023. Ce travail garantit que nous sommes prêts à apporter la monnaie de la banque centrale comme un actif de règlement comme dès 2023.

La Banque centrale française a commencé ses expérimentations sur l’ensemble d’une CBDC en mars 2020 et a conclu la première étape en décembre 2021. La Banque de France a mené neuf expérimentations dans la première étape avec le secteur privé et des acteurs publics.

Le projet Jura de la Banque des règlements internationaux explore les transferts en euros et en francs suisses

Le projet Jura de la Banque des règlements internationaux (BRI) explore le transfert direct de monnaies numériques de banque centrale de gros en euros et en francs suisses (wCBDC). Le transfert a été effectué entre des banques commerciales françaises et suisses sur une seule plateforme DLT opérée par un tiers.

Les actifs tokenisés et les opérations de change sont réglés en utilisant Paiement contre Paiement (PvP) et Livraison contre Paiement (DvP). L’expérience est menée dans un environnement quasi réel.

CBDC institutionnelle c. CBDC de détail

Il est important de noter que la Banque centrale de France a lancé le terme « vente en gros » dans l’annonce. Cela implique que la CBDC s’adresse aux acteurs institutionnels plutôt qu’au commerce de détail. L’Euro numérique serait donc utilisé par les institutions financières qui échangent le fiat, l’Euro et non par les acteurs de détail.

Le développement et la mise en œuvre de la CBDC n’impliqueront donc pas le public ni n’ouvriront l’euro numérique au marché libre pour l’échanger contre des biens et des services. Le gouverneur a annoncé que les CBDC de détail seront lancées à l’avenir avec l’aide de banques privées.

Le Gouverneur a ajouté,

L’Eurosystème devrait confier aux banques la distribution des euros numériques aux utilisateurs finaux tout en fixant des règles techniques, fonctionnelles et commerciales – par exemple, l’image de marque, le logo et la structure des frais.

Les CBDC de détail font débat

Les CBDC de détail sont devenues un sujet de vif débat parmi les décideurs politiques en raison des risques supplémentaires posés à la stabilité financière. On craint une ruée vers les banques, où les citoyens retirent leurs dépôts à grande échelle et les convertissent en CBDC. Cependant, les banques se verront confier la responsabilité des CBDC de détail, et Galhau pense que certaines fonctions resteront sous la « seule responsabilité » des intermédiaires.

Galhau a commenté les CBDC de détail et la responsabilité. Le Gouverneur a dit,

En particulier, je pense que l’Eurosystème ne devrait pas avoir pour rôle de gérer les avoirs en euros numériques : la Banque de France a fermé ses derniers comptes de clients privés il y a plus de 20 ans et n’a pas l’intention d’en rouvrir.

La Banque centrale européenne travaille sur une CBDC de détail distincte. Le 11 juillet, les ministres des finances de l’Union européenne ont longuement débattu de l’euro numérique. Ils ont convenu qu’il devrait compléter l’utilisation des espèces dans le bloc et non le remplacer entièrement. La BCE a récemment publié trois rapports pour adopter une grande loi sur la cryptomonnaie en Europe. Pour plus de détails, lisez ceci.

