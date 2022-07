Bitcoin plongé dans un appartement | Cryptomonnaie

Le bitcoin a baissé de 5% mardi, le terminant à environ 19 400 dollars et restant proche de ce niveau au début des échanges européens. Ethereum a perdu 3,3% au cours des dernières 24 heures à 1055 $. Les altcoins du top 10 sont passés de 1% (BNB) à 4,2% (Cardano).

La capitalisation boursière totale des crypto-monnaies, selon CoinMarketCap, a chuté de 2,1 % à 870 milliards de dollars du jour au lendemain. L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies a perdu 1 point à 15.

Bitcoin a le plus chuté depuis le début du mois de mardi dans un contexte de baisse des indices boursiers. BTC est tombé en dessous de 20 000 $ et a testé des creux de huit jours en dessous de 19 300 $. Sur des périodes hebdomadaires, Bitcoin reste épinglé à la zone RSI survendue et sous la moyenne mobile de 200 semaines. Tout en indiquant que le marché est allé trop loin et trop vite lors de la récente vente, cette disposition ne montre pas encore de signes de rebond.

Les marchés baissiers de Bitcoin et d’autres actifs risqués du passé nous enseignent qu’une vente est généralement suivie d’un mouvement latéral prolongé, mais pas d’un rebond en forme de V. De plus, une inversion finale est souvent précédée d’une panne de courant – une capitulation qui rend les actifs ridiculement bon marché, ce que nous n’avons pas encore vu.

Selon CoinShares, les investisseurs institutionnels ont montré peu d’intérêt pour la crypto. Les entrées de capitaux dans les fonds cryptomonnaies la semaine dernière se sont élevées à 15 millions de dollars, avec environ la moitié des fonds entrant dans les produits Ethereum, les entrées dans les ETH augmentant pour la troisième semaine. Les entrées dans les fonds qui permettent des shorts sur le bitcoin sont tombées à 6,3 millions de dollars, contre 51 millions de dollars la semaine précédente.

Le marché n’a pas encore formé un « fond » audacieux. Les crypto-monnaies pourraient bientôt faire face à de graves problèmes car elles manquent de catalyseurs de croissance face à une adversité généralisée, selon CoinShares.