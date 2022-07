First Mover Asia: Il est indéniable que ces trois flèches NFT sont tarifées en éther | Cryptomonnaie

Sam Reynolds de CoinDesk examine des méthodologies alternatives pour évaluer la collection NFT du fonds spéculatif crypto assiégé Three Arrows Capital. Bitcoin glisse pour un cinquième jour, et des doutes se forment quant à savoir si le creux du marché est atteint.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Le bitcoin a chuté pour un cinquième jour, tandis que le dollar et l’euro continuaient de flirter avec la parité. Les traders recherchent des indices d’inflation dans une publication économique majeure attendue mercredi aux États-Unis – de la lecture de juin de l’indice des prix à la consommation.

Insights: Valoriser les NFT pourrait être plus un art qu’une science. Ce qui est impossible à nier, c’est que les prix de l’éther (ETH) – utilisés pour valoriser de nombreux NFT – ont chuté cette année. explique Sam Reynolds.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 19 361 $ −2,7 %

Éther (ETH) : 1 043 $ −4,4 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 3 818,80 −0,9 %

Or : 1 724 $ l’once troy −0,4 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 2,96 % −0,03

Bitcoin (BTC) a chuté pour une cinquième journée consécutive, et les traders commencent à s’inquiéter que le marché n’ait peut-être pas atteint un creux, comme certains analystes l’espéraient pas plus tard que la semaine dernière.

Il se peut simplement qu’il y ait encore trop de forces négatives qui poussent les prix à la baisse. Le terme cryptomonnaie de choix pourrait être « FUD » – pour la peur, l’incertitude et le doute – mais Michael Venuto de Toroso Investments a utilisé mardi le terme « mur d’inquiétude » dans l’émission télévisée First Mover de CoinDesk.

Les bugbears vont de la récente crise du crédit de l’industrie de la cryptomonnaie – Krisztian Sandor de CoinDesk a été partout à court de liquidités dans les manœuvres de Celsius pour libérer des garanties en remboursant des prêts de financement décentralisé – aux plans de lutte contre l’inflation de la Réserve fédérale.

« Nous ne faisons qu’escalader un mur d’inquiétude », a déclaré Venuto. « Nous manquons de réglementation, pour plus de clarté, pour aider à obtenir l’argent institutionnel auquel nous avons affaire ; une Fed qui n’est plus accommodante. Nous avons un désendettement de toutes choses. Et puis nous avons tout un tas de tiers de confiance qui est venu pour aider les gens à accéder aux marchés de la cryptomonnaie, et comme d’habitude, on n’aurait pas dû leur faire confiance. »

Sur les marchés traditionnels, les actions américaines ont chuté. Les contrats à terme sur actions asiatiques ont signalé des gains modestes à l’ouverture de mercredi.

La grande histoire sur les marchés des changes cette semaine a continué d’être le flirt du dollar avec la « parité » de l’euro – un ratio de 1 pour 1. Selon CNBC, la chute de l’euro par rapport au dollar découle de la crise de l’approvisionnement énergétique de l’Europe due à la guerre et aux sanctions russo-ukrainiennes. On craint également qu’une économie faible ne rende plus difficile pour la Banque centrale européenne de relever les taux d’intérêt, rendant les titres de créance de la région moins attrayants qu’aux États-Unis, où la Réserve fédérale a relevé les taux de manière agressive.

Marchés

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Maillon de chaîne LIEN +0,8% L’informatique Gala GALA +0,4% Divertissement

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Terre LUNA −9,6 % Plate-forme de contrat intelligente Boucle CRL −8,0 % Plate-forme de contrat intelligente Cosmos ATOME −5,9 % Plate-forme de contrat intelligente

Connaissances

Valoriser vos JPG est difficile ; attention à ne pas surestimer

Au cours du week-end, quelque chose de bizarre s’est produit. Sur Twitter, Three Arrows Capital a soudainement été victime – de la sous-évaluation de son fonds NFT, Starry Night Capital.

DappRadar a déclaré que le portefeuille de Starry Night valait environ 3,7 millions de dollars mardi.

NFT Twitter n’a pas aimé le chiffre et pense qu’il devrait valoir plus. Les commentaires sur l’article sont arrivés rapidement lorsqu’il a été publié pour la première fois vendredi, disant qu’il valait moins de 5 millions de dollars et qu’il était souvent furieux.

DM d’un lecteur (Capture d’écran Twitter)

L’outil d’évaluation DappRadar a été blâmé uniquement en utilisant le prix plancher d’un NFT, ou le prix le plus bas que vous pouvez « acheter » pour un projet.

Mais ce n’est pas vrai car l’algorithme de DappRadar prend également en compte le dernier prix de vente, lorsqu’il est disponible.

Une capture d’écran de DappRadar montrant un NFT dans le portefeuille de Starry Night avec son dernier prix de vente (Capture d’écran)

Nous avons contacté DappRadar en leur demandant d’expliquer leur méthodologie, mais nous n’avons pas eu de réponse.

Les outils qui n’utilisent que des prix planchers pour la collecte valorisent beaucoup moins le portefeuille. Value.app, qui suit exclusivement les prix planchers, évalue la valeur du portefeuille à environ 1,63 million de dollars.

Une évaluation alternative du portefeuille de Value.app (Capture d’écran)

NonFungible nous a envoyé une valorisation encore plus élevée pour le portefeuille : 19,7 millions de dollars.

Mais cela vient avec une énorme mise en garde. Ce chiffre utilise le prix en USD à la date de la vente, a expliqué Maxime Laglasse par mail, responsable du contenu de NonFungible.

Cela indique donc que si un NFT était acheté pour 750 éther fin octobre, alors qu’un Ether valait 4 000 $, NonFungible maintiendrait qu’il vaut toujours 3 millions de dollars. Même si maintenant ces 750 éthers valent plus près de 867 770 $.

« Un actif artistique acheté pour 3 millions de dollars il y a des mois ne peut pas être dévalué car le prix ETH/USD a perdu 50 à 60% », a déclaré Laglasse. « Seule une vente NFT peut faire bouger le prix d’une manière ou d’une autre. C’est au dernier acquéreur à vendre ou non son actif de faire évoluer ce prix.

Le problème avec cet argument est que les ventes de NFT sont libellées en éther et que les JPEG d’un million de dollars sont le produit de la décadence maximale du marché haussier. Vous ne pouvez pas soutenir qu’un NFT vaut toujours le dernier prix pour lequel il a été payé en éther alors que ces éthers achètent beaucoup moins de dollars en juillet 2022 que l’année dernière.

Si vous tenez compte de la dévaluation de l’éther, les NFT d’actifs sous-jacents sont libellés, depuis le moment où Three Arrows a rempli son portefeuille jusqu’à maintenant, il y a une baisse moyenne de 70 %. Cela rapprocherait la valorisation de NonFungible de 6 millions de dollars plutôt que de 19,7 millions de dollars, ce qui est dans la fourchette du chiffre de DappRadar.

Et cela ne représente que la baisse des chiffres, le quantitatif. Cela exclut le qualitatif : le marché s’intéresse-t-il toujours aux NFT de la même manière qu’il l’était au plus fort de la course haussière de l’année dernière ?

Bien sûr, tout cela ignore le wash trading (manipulation du marché conçue pour créer l’illusion de la demande), qui sévit dans l’industrie et représente la majeure partie du volume sur des bourses telles que LooksRare. Quelle est la vraie valeur quand une si grande partie est fausse ?

Un autre point de données : CryptoPunks

Vous pouvez vous faire une idée de cet écart entre la perception et la réalité en plongeant dans les données fournies sur la collection CryptoPunk (considérée comme une NFT « blue chip ») par un projet appelé DeepNFTValue, qui a récemment été présenté sur CoinDesk.

DeepNFTValue utilise un algorithme de tarification basé sur l’intelligence artificielle pour déterminer la valeur d’un CryptoPunk (l’équipe l’étend ensuite à Bored Apes) et la comparer au prix et au temps demandés sur le marché.

Évaluation par DeepNFTValue de CryptoPunk #8484 (Capture d’écran)

« Seuls 10 % environ des punks ont des offres et des offres actives à tout moment, et seuls quelques centaines de punks négocient un jour donné. La plupart des Punks ne se vendent pas pendant des mois, et beaucoup n’ont jamais été échangés contre des ETH depuis leur acquisition », c’est ainsi que l’équipe DeepNFTValue décrit le marché.

Liste de DeepNFTValue de certains des CyberPunks à vendre. (Capture d’écran)

Une analyse approfondie de leurs chiffres montre un écart énorme entre le prix demandé par le vendeur moyen pour leur crypto punk et la valeur prescrite par l’algorithme de DeepNFTValue.

Globalement, pour les près de 775 pistes CryptoPunks DeepNFTValue, le delta moyen (différence entre le prix demandé et la valeur attribuée par l’algorithme) est de 907 %. Le temps moyen sur le marché pour un punk est de 152 jours, avec environ 40% d’entre eux étant sur le marché pendant six mois ou plus.

Lorsque vous réduisez le tracker aux seuls punks qui sont sur le marché depuis un mois, ce delta de prix se réduit à 140 %. Fait intéressant, cependant, lorsque vous regardez la période de deux à quatre mois, ce delta moyen se réduit à 48 %, ce qui suggère que lorsque les détenteurs de punks voudront vraiment vendre, ils tenteront leurs attentes.

Les aiguilles en diamant ne le sont pas. Mais il est difficile de blâmer quiconque de vouloir vendre, en particulier dans un marché baissier où ses autres positions auraient pu être rekt – argot crypto pour anéantir – en raison du ralentissement plus large.

Et pour le wash trading sur les Crypto Punks eux-mêmes ? Eh bien, il sévit. En utilisant le filtre de trading de lavage de Nansen, nous pouvons voir que le volume filtré sur 24 heures est de 82 éthers tandis que le volume non filtré, y compris le commerce de lavage, est plus proche de 2 304 éthers.

Le filtre de trading de lavage de Nansen est désactivé (capture d’écran)

Le filtre de trading Wash de Nansen est activé (capture d’écran)

Malgré l’enthousiasme de la communauté NFT pour la classe d’actifs, une grande partie de la demande reste fausse. Réfléchissez à ceci : s’il y avait une liquidité et une demande aussi importantes, pourquoi les entreprises qui offrent des prêts contre des NFT garantis n’offrent-elles qu’un ratio prêt/valeur de 30 à 50 % ?

Peut-être que le marché a déterminé que les JPEG ne sont pas la classe d’actifs stoïque que les membres les plus bruyants de la communauté NFT pensent qu’ils sont.

Les fondateurs de Three Arrows doivent comparaître devant le tribunal cette semaine, et les créanciers du fonds spéculatif demandent une liste des portefeuilles, crypto et autres actifs dont ils disposent. Voyons alors la valorisation qu’ils accordent à ces NFT.