Celsius est « profondément insolvable », selon le département de réglementation financière du Vermont | Cryptomonnaie

Le prêteur en difficulté manque d’actifs et de liquidités pour honorer ses obligations envers les investisseurs, a déclaré DFR.

Celsius Network, le prêteur de crypto en difficulté, « est profondément insolvable », a afirmé le Département de la réglementation financière (DFR) de l’État américain du Vermont, notant que le prêteur n’avait pas les actifs et les liquidités nécessaires pour honorer ses obligations envers les titulaires de comptes et autres créanciers.

« Celsius a déployé les actifs des clients dans une variété d’activités d’investissement, de négociation et de prêt risquées et illiquides », a déclaré le DFR dans un communiqué. « Celsius a aggravé ces risques en utilisant les actifs des clients comme garantie pour des emprunts supplémentaires afin de poursuivre des stratégies d’investissement à effet de levier », ajoute le communiqué.

Celsius est l’un des prêteurs de crypto confrontés à des problèmes financiers lors de la dernière crise de liquidité en crypto. Il a suspendu les retraits à partir du 12 juin, supprimé des emplois et engagé des experts en restructuration pour le conseiller sur sa situation financière.

Plus tôt mardi, le prêteur a déclaré qu’il avait entièrement remboursé sa dette sur le protocole de financement décentralisé (DeFi) Aave, libérant 26 millions de dollars en jetons dans le cadre de sa dernière manœuvre de restructuration de la dette. Il a également transféré 418 millions de dollars en éther jalonné ou «’stETH» vers un portefeuille inconnu.

La semaine dernière, CoinDesk a rapporté que Celsius avait entièrement remboursé et clôturé son prêt sur Maker, l’un des plus grands protocoles de prêt DeFi, et avait libéré 440 millions de dollars de garanties promises contre le prêt, libellées en jetons de bitcoin enveloppés (WBTC). De plus, mardi, le prêteur crypto a réduit sa dette de 95 millions de dollars sur Aave et a libéré 410 000 jetons stETH, d’une valeur de 426 millions de dollars au moment de la publication, également rapporté par CoinDesk.

Le DFR estime que Celsius s’est engagé dans « une offre de titres non enregistrée » en proposant des comptes d’intérêt en crypto-monnaie aux investisseurs de détail. Celsius n’a pas non plus de licence de transfert d’argent, afirme DFR, notant que cela indique que Celsius fonctionnait en grande partie sans surveillance réglementaire, jusqu’à récemment.

Par ailleurs, le prêteur a également omis d’enregistrer ses comptes d’intérêts en tant que titres, ce qui a entraîné un manque de divulgation des risques aux déposants et autres créanciers.

En raison de l’aboutissement des inquiétudes concernant Celsius, DFR a rejoint une enquête multi-États sur le prêteur, selon le communiqué.