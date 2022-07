Pourquoi le prix Dogecoin peut être le meilleur couteau à attraper en juillet | Cryptomonnaie

Doge Prix tombe à 0,06 $ en chute libre.

Les outils de projection de Fibonacci suggèrent 0,06 $ et 0,05 $ comme zones solides de support.

L’invalidation la plus sûre de la tendance baissière est une rupture au-dessus de 0,078 $. Les attrapeurs de couteaux plus risqués devraient être à l’affût des premiers signaux d’achat proches des niveaux de prix actuels tout en maintenant une invalidation haussière en dessous de 0,049 $

Le prix du Dogecoin tombe comme prévu dans la barrière de 0,06 $. Une nouvelle baisse pourrait se produire à 0,05 $, mais les données techniques suggèrent que de solides niveaux de support se situent dans les deux régions. En termes simples, acheter une trempette pourrait être très risqué mais tout aussi gratifiant.

Le prix Dogecoin semble alléchant.

Le prix du Dogecoin chute en chute libre pour commencer la deuxième semaine de négociation de juillet. Il a été mentionné dans la thèse baissière de la semaine dernière de s’attendre à une chute si les haussiers ne pouvaient pas retester le sommet de 0,0738 $ formé le 7 juillet. Le 12 juillet, les baissiers ont poussé le prix Doge au premier niveau significatif de Fibonacci à 0,06 $. (L’outil de projection de Fibonacci utilise le plus haut mensuel de juin à 0,078 $, le plus bas du 29 juin à 0,0669 $ et projette le plus haut du 7 juillet à 0,073 $). Un niveau de 100 % de Fibonacci est au niveau actuel de 0,06 $, tandis qu’un niveau de 1,618 Fib cible 0,05 $.

D’un point de vue macro, le prix Dogecoin reste l’une des meilleures crypto-monnaies dans lesquelles investir. Cependant, définir un creux de marché sur des périodes plus courtes est l’effort le plus difficile que chaque investisseur rencontre tout au long de sa carrière. Ne vous y trompez pas, comme les perspectives précédentes, cette thèse restera baissière pour assurer la sécurité de nos lecteurs.

Graphique DOGE/USDT sur 4 heures

Alternativement, le prix DOGE pourrait invalider la thèse et choquer le marché de la cryptomonnaie en faisant une course vers 0,19 $. L’auditeur notoire de la blockchain @WhaleStats a signalé une augmentation massive de l’accumulation de la pièce populaire pour chien le 11 juillet. L’intérêt de la baleine pour Doge contredit la possibilité qu’un creux du marché soit proche.

@baleines

Les traders intrajournaliers avertis qui peuvent exploiter et désendetter à la volée devraient garder le DOGE en tête du peloton dans l’espoir de saisir une opportunité d’entrée précoce.

Recherchez des signaux impulsifs haussiers accompagnés d’une nette augmentation du volume des acheteurs autour des niveaux de prix actuels et également près de la région de 0,05 $. L’invalidation de l’opportunité risquée de prendre un couteau est une brèche en dessous du creux de swing à 0,049 $.

Pourtant, l’invalidation la plus sûre pour la tendance baissière reste 0,078 $. Une violation de ce niveau devrait confirmer les objectifs à moyen terme dans la région de 0,19 $, entraînant une augmentation de 200 % par rapport au prix actuel du Dogecoin.