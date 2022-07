Pourquoi le prix de Solana ne tient qu’à un fil | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a chuté lundi, terminant la journée avec une baisse de 9 %.

Le prix SOL est confronté à plus de problèmes et de défis à mesure que nous avançons.

Les crypto-monnaies étant déjà battues, moins d’investissements sont prévus pour le volume des transactions SOL.

Le prix de Solana (SOL) est sous la pression de l’Europe après l’annonce que l’Union européenne a créé un cadre pour les crypto-monnaies, limitant la possibilité d’effectuer des paiements aux investisseurs sans être taxés et rendant plus difficile pour les Européens d’investir dans les crypto-monnaies en général. Pour aggraver les choses, le bloc européen est confronté à la crise énergétique la plus importante, obligeant les ménages à se rationner et répercutant des prix élevés sur les ménages sans précédent depuis les guerres mondiales. Cela indique que les ménages européens n’auront aucun fonds à allouer aux crypto-monnaies, ce qui fera manquer à l’industrie des milliards de flux d’investissement possibles pour au moins cette année.

La crise énergétique de l’UE fait perdre des milliards à SOL

Le prix de Solana dépendra des Amériques, du Moyen-Orient et de l’Asie pour combler le vide des milliards d’investissements manquants du bloc de l’UE alors que les ménages réduisent leurs dépenses et détournent leur argent des crypto-monnaies. Même les fonds d’investissement locaux diminuent leur participation dans les crypto-monnaies par rapport à leur bilan global. Cela indique que le prix SOL manque une partie substantielle du volume à l’avenir.

Le prix du SOL baissera encore, car ce volume est indispensable pour déclencher une reprise. Attendez-vous à voir l’action des prix retomber au plus bas de juillet et atteindre environ 30,96 $, le plus bas du 30 juin. À partir de là, une zone étendue sans support s’ouvre et pourrait voir SOL plonger vers 26,00 $ avec un nouveau plus bas pour 2022 en la fabrication. Un niveau important à marquer encore une fois est de 18,66 $, ce qui est un niveau de support bas et vital à long terme à surveiller.

Graphique journalier SOL/USD

Un rebond ou une légère hausse semble peu probable, mais cela pourrait toujours être dans les cartes. Comme les investisseurs achètent généralement des baisses pendant une récession, de tels mouvements de capital pourraient être la préposition d’un rallye vers 38,00 $. Cela appuierait contre la ligne de tendance ascendante orange et la moyenne mobile simple de 55 jours cette fois. Si les traders peuvent briser cette tendance à la baisse, attendez-vous à un test rapide près de 42,90 $, ce qui en fait un joli rendement de 27 %.