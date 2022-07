Le prix des pièces Crypto.com atteint sa limite de douleur | Cryptomonnaie

Le prix des pièces Crypto.com voit les baissiers atteindre le plus bas de juillet.

Le prix du CRO pourrait voir des vents contraires supplémentaires arriver, brisant la dernière ligne de défense avant de tomber en dessous de 0,10 $.

Attendez-vous à une autre jambe dans la tendance baissière vers 0,08 $, le premier niveau de support.

Le prix de Crypto.com Coin (CRO) voit les traders réprimer le niveau bas de juillet à 0,11 $ alors qu’une autre étape de la tendance à la baisse s’amorce. Avec plus de douleur, la relance de l’action des prix CRO a été effacée en seulement deux jours et demi de bourse. Comme l’hiver crypto est loin d’être terminé, le pire reste à venir avec moins de liquidités allouées et un exode de capitaux toujours en cours.

Les volumes de trésorerie des CRO s’épuisent comme un animal blessé

Le prix de Crypto.com Coin a fait un effort raisonnable pour amorcer une éventuelle tendance à la hausse avec un rallye qui a commencé début juillet, avec une action sur les prix soutenue à 0,11 $. Cependant, il n’a pas fallu trop de temps aux traders pour démoraliser complètement les traders et simplement évaporer tous leurs gains en seulement deux séances de négociation et demie. La vitesse de la chute des prix des CRO montre à quel point les marchés mondiaux restent sensibles à la situation économique actuelle où les crypto-monnaies sont dans un point faible.

Le prix CRO voit également les liquidités quitter le marché, ce qui réduit sa capitalisation boursière globale et rend un retour encore moins probable. Alors que les actifs à risque sont supprimés de plusieurs portefeuilles de commerçants de détail et de fonds, une récession à grande échelle semble être en cours, ce qui indique que le prix du CRO pourrait rapidement chuter de 30% supplémentaires vers 0,08 $, près du niveau de support mensuel S1, qui est le première ligne de défense à proximité.

Graphique journalier CRO/USD

Dans le cas peu probable d’un mouvement à la hausse, une fausse cassure pourrait faire l’affaire pour une légère reprise du CRO. Cela indiquerait que les haussiers permettent aux baissiers de passer brièvement en dessous de 0,11 $, et après un rallye rapide, cela ramènerait l’action des prix vers 0,13 $. À partir de là, cela devient un peu délicat avec le pivot mensuel à 0,1350 $ et la moyenne mobile simple sur 55 jours à 0,1450 $ comme deuxième plafond à proximité. Ainsi, à court terme, le profit serait d’environ 22% à 32%, selon l’endroit où le rallye peut aller.